Filistin Destekçileri Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeğini Protesto Etti - Son Dakika
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Filistin Destekçileri Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeğini Protesto Etti

Filistin Destekçileri Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeğini Protesto Etti

Filistin destekçileri, her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti. CodePink'in düzenlediği gösteride Filistin bayrakları taşınırken, gazetecilerin soykırım hakkında yazması istendi. Ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler anıldı ve kanlı basın yelekleri sergilendi. Etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın da konuşma yapması bekleniyor.

28.04.2024 02:59
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NEW Filistin destekçileri, her yıl düzenlenen ve basın mensuplarının yanı sıra ünlüler, siyasetçiler ve ABD Başkanın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in düzenlediği protesto için göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Washington Hilton Oteli'nin önünde toplandı.

Göstericiler, "Soykırımcı Joe", "Utanın!" ve "Medya her yalan söylediğinde Gazze'de bir gazeteci ölüyor." sloganları atarken, "Gazeteciler, işinizi yapın ve soykırım hakkında yazın!", "Gazze'de İkinci Dünya Savaşı'ndan fazla gazeteci öldürüldü." mesajları içeren pankartlar taşıdı.

Bir grup gösterici otelin camından aşağı dev bir Filistin bayrağı sallarken, diğer bir grup da Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için otelin önünde hareketsiz yattı.

Otelin karşısındaki sokakta Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen her bir gazetecinin adının yazdığı kanlı basın yelekleri sergilendi.

Yaklaşık 3 bin katılımcıya ev sahipliği yapacak etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden'ın da söz alması bekleniyor.

Kaynak: AA

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