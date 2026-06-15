Filistin Destekçileri Fransa'da Yolu Kapatıyor - Son Dakika
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Filistin Destekçileri Fransa'da Yolu Kapatıyor

Filistin Destekçileri Fransa\'da Yolu Kapatıyor
15.06.2026 13:16
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Filistin destekçileri, İsrailli firmaların katılımına tepki olarak Paris'te bir yol kapattı.

Fransa'da Filistin destekçisi eylemciler, uluslararası savunma fuarı Eurosatory'ye İsrailli firmaların katılımına tepki olarak fuara giden yolu kapattı.

Uluslararası savunma fuarı Eurosatory, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Villepinte kentinde başladı.

İsrailli firmaların Eurosatory'ye katılmasına tepki gösteren Filistin destekçileri, fuarın düzenlendiği alanın yakınlarında toplandı.

Eylemciler, ellerinde Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Savaş vurguncularını durdurun" yazılı döviz taşıdı.

"Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız", "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları atan eylemciler, fuar alanına giden yolu araç trafiğine kapattı.

Eylemciler ayrıca burada bulunan döner kavşakta oturma eylemi yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sivilleri öldürmesine karşı tepkilerini dile getiren eylemciler, Fransız silah firmalarının, İsrailli firmalarla işbirliğine son vermesini, bu ülkeye yönelik her türlü silah sevkiyatına son verilmesini talep etti.

Eylemciler, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao" dahil farklı müzikler seslendirdi.

Polisler, göstericilere müdahale ederek yol ve kavşağı açtı.

İsrail Savunma Bakanlığının 1 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Paris'te düzenlenecek Eurosatory 2026 Fuarı'na katılamayacağı ve stant açamayacağı belirtilirken, fuarda yalnızca hava savunma sistemlerinin sergilemesine izin verildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Destekçileri Fransa'da Yolu Kapatıyor - Son Dakika

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