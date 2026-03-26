Filistin Destekçisine İşten Uzaklaştırma Davası

26.03.2026 11:20
İdris Robinson, ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla Texas Eyalet Üniversitesi'ne dava açtı.

ABD'de Filistin'le alakalı konuşması nedeniyle işinden uzaklaştırılan doktor öğretim üyesi Idris Robinson, Texas Eyalet Üniversitesi'ne dava açtı.

NBC News'un haberine göre, Filistin'e destek verdiği konuşması nedeniyle 6 Haziran 2025'te görevine son verilen Robinson, mücadelesini yargıya taşıdı.

Federal Mahkeme'den, iş sözleşmesinin feshedilmesinin engellenmesini talep eden Robinson, üniversite yetkililerini "ifade özgürlüğünü ihlal etmekle ve kendisine misillemede bulunmakla" suçladı.

Dava dosyasında, "Robinson, Anayasanın ilk maddesiyle güvence altına alınan haklarının elinden alınmasıyla, telafisi imkansız bir zarara uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

Idris Robinson, Haziran 2024'te, North Carolina'da, "Filistin Direnişinden Alınacak Stratejik Dersler" adlı bir konuşma yapmış, bunun üzerine çalıştığı üniversiteye çok sayıda şikayet gelmişti.

Şikayetler üzerine Texas Eyalet Üniversitesi, 6 Haziran 2025'te Robinson'ı görevden almış ve 31 Mayıs 2026'dan sonra sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

