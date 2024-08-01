Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsmail Haniye suikastını kınadı

Güncel

NABLUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı protesto eden insanlar, 31 Temmuz 2024.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Haniye suikastını "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme" diye nitelendirerek şiddetle kınadı. Abbas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistin halkına "İsrail karşısında birleşerek, sabırlı ve kararlı durmaları" çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)