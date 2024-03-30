Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve tek taraflı eylemleri durdurmasını istedi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

Filistin meselesinin değerlendirildiği görüşmede Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini söyledi.

Filistin devletinin, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de görevi devralması gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişi için bir mekanizma oluşturulmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Abbas, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesi ve Filistin devletinin, Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik statüsü kazanması gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Gazze'deki çatışmaların bitmesi, Filistin halkının bağımsızlığını kazanmasını ve tüm ulusal haklarını elde etmesini umut ettiğini dile getirdi.