Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve tek taraflı eylemleri durdurmasını istedi - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve tek taraflı eylemleri durdurmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tek taraflı eylemleri durdurması gerektiğini belirtti. Abbas ayrıca, Filistin devletinin Gazze'de de görevi devralması, insani ve tıbbi yardım girişi için bir mekanizma oluşturulması, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesi ve BM'de tam üyelik statüsü kazanılması gerektiğini vurguladı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Gazze'deki çatışmaların sona ermesini ve Filistin halkının bağımsızlığını kazanmasını umut ettiğini ifade etti.

30.03.2024 01:45
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

Filistin meselesinin değerlendirildiği görüşmede Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini söyledi.

Filistin devletinin, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de görevi devralması gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişi için bir mekanizma oluşturulmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Abbas, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesi ve Filistin devletinin, Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik statüsü kazanması gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Gazze'deki çatışmaların bitmesi, Filistin halkının bağımsızlığını kazanmasını ve tüm ulusal haklarını elde etmesini umut ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve tek taraflı eylemleri durdurmasını istedi - Son Dakika

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