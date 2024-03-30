Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini belirtti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Filistin meselesinin değerlendirildiği görüşmede Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini söyledi.
Filistin devletinin, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de görevi devralması gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişi için bir mekanizma oluşturulmasının zorunlu olduğunu aktardı.
Abbas, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesi ve Filistin devletinin, Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyelik statüsü kazanması gerektiğini kaydetti.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Gazze'deki çatışmaların bitmesi, Filistin halkının bağımsızlığını kazanmasını ve tüm ulusal haklarını elde etmesini umut ettiğini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve tek taraflı eylemleri durdurmasını istedi - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Buharkent ilçesinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından tam not aldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Çankırı'nın merkezinde bulunan Yamaç sokakta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Başkan Günel, konuşmasında sevgi ve destek mesajları verirken, rakiplerine cevaplarını da sandıkta vereceklerini belirtti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazı düzenlenecek.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirtirken, herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?