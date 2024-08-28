Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Bin Selman'la bir araya geldi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması yönünde sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabalar konuşuldu.

Bin Selman'la görüşmesinde, İsrail makamlarının Filistin'deki Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarıyla ilgili kışkırtıcı açıklama ve uygulamalarının tehlikesine dikkati çeken Abbas, özellikle de İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki açıklamasının tehlikeli olduğu uyarısını yaptı.

Filistin yönetimindeki diğer yetkililerle birlikte İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne gitme girişimine dair Bin Selman'a bilgi veren Abbas, söz konusu girişimin Gazze'ye yönelik İsrail savaşını durdurmanın yanı sıra Filistin devleti olarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne hükmetme yetkisine sahip oldukları mesajını verdiklerinin altını çizdi.

Bin Selman da Suudi Arabistan'ın Filistin davasına destek verme tutumlarının değişmediğine dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM'deki konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı. Bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." sözleriyle duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.