RAMALLAH, 23 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail hükümetinin Filistin devletinin kurulmasını engelleme çabalarının bir parçası olarak Filistin toprağına ait 8 bin dönümlük araziye el koyma kararını kınadı.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, Filistin haber ajansı tarafından Cuma günü yayımlanan açıklamasında, İsrail'in bu kararıyla uluslararası topluma meydan okuduğunu belirtti.
Tüm yerleşim birimlerinin "gayrimeşru" olduğunu vurgulayan sözcü, yerleşim birimleri ve yerleşimcilerden arındırılmış bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ya da istikrarın sağlanamayacağını söyledi.
ABD hükümetinin uluslararası meşruiyet ile uluslararası hukuka bağlılığını kanıtlaması, İsrail'e suç işlemeyi bırakması ve yerleşim birimleri kurmayı durdurması yönünde baskı yapması gerektiğini belirten sözcü, aksi takdirde alternatifin daha fazla şiddet ve patlama olacağını ifade etti.
İsrail devlet radyosuna göre, İsrailli yetkililer Cuma günü Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde yüzlerce yerleşim birimi kurmak üzere 8 bin dönümlük araziye el koydu.
Batı Şeria'yı 1967 yılında işgal eden İsrail, o zamandan bu yana bölgede uluslararası hukuku ihlal ederek yerleşim birimleri kuruyor.
Filistin'deki resmi verilere göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600.000'den fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistin toprağına el koyma kararını kınadı - Son Dakika
Kayseri'de tasavvufa ilgi duyanlar, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ders verdiği Hunat Hatun Medresesi'ndeki hücrelerde eğitim alıyor. Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından düzenlenen tasavvuf sohbetleri ve sema öğretimi ile kadın ve erkek üyeler, manevi eğitimler alıyor. Dernek üyeleri ayrıca Konya'ya giderek Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyor ve manevi kişilerin nasıl ziyaret edileceğini öğreniyor. Tasavvuf eğitimi alan üyeler arasında semazenler de bulunuyor ve sema, Allah'ı işitmenin ve Allah'ın ilminde olabilmenin bir yansıması olarak kabul ediliyor.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bilgi ve kültür hazinesi olarak uygarlığın gelişimine ve yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Çelik, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını, okuma alışkanlığını teşvik ettiğini ve toplumun kültürel zenginliğini artırdığını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin gelecek nesillere bilgi aktarımında köprü vazifesi gördüğünü ve yeni nesillerin okuyan, araştıran, bilim üreten bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Çelik, Kütüphaneler Haftası'nı kutlayarak kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 52 bin sigara filtresi, 12 bin bandrolsüz makaron ve 80 kilogram tütün ele geçirildi.
Van'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik 'meslek tanıtım günleri' etkinliği düzenlendi. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana 150 bin kişinin bu etkinliklerden yararlandığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise globalleşen dünyada mesleklerdeki değişime ayak uyduranların fark oluşturacağını vurguladı. Program, meslek tanıtımlarının yapılmasıyla sona erdi.
Samsun'da 2023 ve 2024 yıllarında tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetlerde ilk sırayı 'ayıplı mal ve hizmetler' aldı. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sayısını ve sonuçlarını açıkladı. Turpçu, vatandaşların 104 bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıkların çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Fehmi Başoğlu İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi Elif Oral, dünya rekoru kırarak büyük bir başarı elde etti. Antalya'da düzenlenen Trisome Games Down Sendromlu Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Milli Yüzücü Elif Oral, Junior (MO) sıralamasında ikinci olarak Junior Dünya Rekoru'nu kırdı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elif Oral'ın başarısı gururla karşılandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan 41 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Yakalanan şahıslardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de yaşayan Bekir Altay, evinin bahçesinde ahşaba şekil vererek unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyuncak olan topacı gelecek nesillere taşımak istiyor. Altay, ürettiği topaçları ülke geneline satarak bu oyunun yaşamasına katkı sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle sokakta oyun oynayan çocukların sayısı azaldığı için topaca olan ilgi de azalmış durumda.
Bodrum Belediyesi, Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu ve Bodrum Belediye AŞ Akyarlar Kafe'nin yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Açılışlar 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup takımlarından Denizlispor, Uşakspor deplasmanına 3 puan parolasıyla gidiyor. Denizlispor U15 takımı, Uşakspor maçından galibiyetle ayrılarak play-off hedefini sürdürmek istiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?