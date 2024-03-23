Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistin toprağına el koyma kararını kınadı

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RAMALLAH, 23 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail hükümetinin Filistin devletinin kurulmasını engelleme çabalarının bir parçası olarak Filistin toprağına ait 8 bin dönümlük araziye el koyma kararını kınadı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, Filistin haber ajansı tarafından Cuma günü yayımlanan açıklamasında, İsrail'in bu kararıyla uluslararası topluma meydan okuduğunu belirtti.

Tüm yerleşim birimlerinin "gayrimeşru" olduğunu vurgulayan sözcü, yerleşim birimleri ve yerleşimcilerden arındırılmış bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ya da istikrarın sağlanamayacağını söyledi.

ABD hükümetinin uluslararası meşruiyet ile uluslararası hukuka bağlılığını kanıtlaması, İsrail'e suç işlemeyi bırakması ve yerleşim birimleri kurmayı durdurması yönünde baskı yapması gerektiğini belirten sözcü, aksi takdirde alternatifin daha fazla şiddet ve patlama olacağını ifade etti.

İsrail devlet radyosuna göre, İsrailli yetkililer Cuma günü Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde yüzlerce yerleşim birimi kurmak üzere 8 bin dönümlük araziye el koydu.

Batı Şeria'yı 1967 yılında işgal eden İsrail, o zamandan bu yana bölgede uluslararası hukuku ihlal ederek yerleşim birimleri kuruyor.

Filistin'deki resmi verilere göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600.000'den fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor.