Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu

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GAZZE, 14 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş insanların yaşadığı çadırlara gerçekleştirdiği büyük çaplı saldırıdan ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail tarafına sürekli mali ve askeri destek sağlayan Washington'ın "tüm uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal etmekte ısrar ettiğini" söyledi.

Ebu Rudeyne, ABD'nin desteği olmaksızın İsrail'in "uluslararası meşruiyete ve uluslararası mahkemelerin saldırganlığa son verilmesi ve Filistin halkının korunması yönünde çağrıda bulunan kararlarına meydan okuyamayacağını ve Filistin halkına karşı işlediği kanlı suçlara devam edemeyeceğini" sözlerine ekledi.

Gazze merkezli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre Cumartesi günü erken saatlerde Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş insanların çadırlarına düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 90 Filistinli hayatını kaybederken 300 kişi ise yaralandı.