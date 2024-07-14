Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş insanların yaşadığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırıdan ABD yönetimini sorumlu tuttu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, ABD'nin İsrail'e sürekli destek sağladığını ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, ABD'nin desteği olmaksızın İsrail'in saldırganlığa son veremeyeceğini ve Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam edemeyeceğini ifade etti. Saldırıda en az 90 Filistinli hayatını kaybederken 300 kişi yaralandı.

14.07.2024 11:27
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GAZZE, 14 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş insanların yaşadığı çadırlara gerçekleştirdiği büyük çaplı saldırıdan ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail tarafına sürekli mali ve askeri destek sağlayan Washington'ın "tüm uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal etmekte ısrar ettiğini" söyledi.

Ebu Rudeyne, ABD'nin desteği olmaksızın İsrail'in "uluslararası meşruiyete ve uluslararası mahkemelerin saldırganlığa son verilmesi ve Filistin halkının korunması yönünde çağrıda bulunan kararlarına meydan okuyamayacağını ve Filistin halkına karşı işlediği kanlı suçlara devam edemeyeceğini" sözlerine ekledi.

Gazze merkezli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre Cumartesi günü erken saatlerde Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş insanların çadırlarına düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 90 Filistinli hayatını kaybederken 300 kişi ise yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Sözcü, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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