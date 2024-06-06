Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülke Sayısı Artıyor

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RAMALLAH, 6 Haziran (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından Slovenya halkına ve parlamentosuna teşekkürlerini iletti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın Çarşamba günkü haberine göre Abbas, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa'nın bu tür asil tutumlarının Filistin halkına İsrail ordusunun kendilerine yönelik "saldırganlığını" durdurma olasılığı konusunda umut verdiğini söyledi.

Abbas, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış olan tüm Avrupa ülkelerini aynı adımı atmaya ve barışın sağlanmasına yönelik uygun koşulların yaratılması amacıyla Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusunu desteklemeye çağırdı.

Slovenya parlamentosu Salı günü yaptığı oylamada Filistin devletini tanıma önerisini onaylayarak, bu adımının Gazze'deki şiddeti durdurmaya yardımcı olmasını umduğunu açıkladı.

WAFA'nın Salı günkü haberine göre, Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.