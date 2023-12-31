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Filistin direniş güçleri İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı - Son Dakika
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Filistin direniş güçleri İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını ve bir keşif uçağını düşürdüğünü duyurdu. Kassam Tugayları, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesinde bir Apache helikopterini vururken, İsrail'e ait Skylark-2 model keşif uçağı Beyt Lahiya'da düşürüldü. Filistin direniş güçleri ayrıca İsrail'e ait 5 askeri aracı Yasin-105 füzeleriyle hedef aldı. Kudüs Seriyyeleri ise Gazze'deki bir tünelin girişini havaya uçurarak İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Filistin direniş güçleri İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı
31.12.2023 - 22:37,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını ve bir keşif uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesaplarından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Kassam Tugayları, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesinde bir Apache helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu.

Beyt Lahiya'da da istihbarat görevinde olan İsrail'e ait Skylark-2 model keşif uçağı düşürüldü.

Gazze kentinin Et-Tuffah ve Ed-Derec bölgelerinde ise İsrail'e ait 5 askeri araç Yasin-105 füzeleriyle hedef alındı. Filistin direniş güçleri, Tuffah'ın doğusundaki İsrail askerlerine onlara patlayıcı ve füzelerle saldırdı.

Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeyi ile Huzaa beldesinin doğusunda da İsrail askerleri ile araçları havan toplarıyla vuruldu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamaya göre ise Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiye Mahallesi'nde bir tünelin girişinin havaya uçurulması sonucu tünelde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Tuffah Mahallesi'nde de bir İsrail askeri keskin nişancı ateşiyle vuruldu.

Kaynak: AA
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