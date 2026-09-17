Filistin Dışişleri, ABD'nin vize kararına doğrudan diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri, ABD'nin vize kararına doğrudan diyalog çağrısı yaptı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer yetkililere vize vermemesine tepki göstererek doğrudan diyalog çağrısında bulundu. Bakanlık, Abbas ve FKÖ üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının gerekçesiz olduğunu belirterek kararın iki devletli çözüme zarar verdiğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer yetkililere vize vermemesine tepki gösterek, konuyla ilgili doğrudan diyalog çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Abbas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine vize kısıtlamalarını uzatma kararının "gerekçesiz" olduğu belirtildi.

Bunun Filistin ile ABD arasındaki güveni yeniden tesis etme ve ilişkileri geliştirme çabalarıyla çeliştiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararın "iki devletli çözümün" hayata geçirilmesi ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için gerekli siyasi ortamın oluşturulması yönündeki çabalara da zarar verdiği kaydedildi.

FKÖ'nün "Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi" olduğunu vurgulayan açıklamada, Filistin yönetimi ile FKÖ'nün barışa, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 4 Haziran 1967 sınırlarında iki devletli çözüme bağlı olduğu yinelendi.

Açıklamada, Filistin heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına tam katılımını engelleyen her türlü kısıtlamanın, Filistin'in haklarına ve BM'nin rolüne zarar verdiği aktarılarak, konuyla ilgili diyalog çağrısı yapıldı.

ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin vize başvurularını reddetmişti.

"The Times of Israel"in haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, art arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak.

Kaynak: AA
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