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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail tarihte ilk kez insan hakları ihlallerinin hesabını veriyor - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail tarihte ilk kez insan hakları ihlallerinin hesabını veriyor

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ammar Hijazi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında açıkladığı ihtiyati tedbirlerin 'tarihi' olduğunu vurgulayarak, 'İsrail tarihte ilk kez halkımıza yönelik işlediği insan hakları ihlallerinin hesabını veriyor.' dedi. Hijazi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'da İsrail'in Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada hükmedilen ihtiyati tedbir hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail tarihte ilk kez insan hakları ihlallerinin hesabını veriyor
26.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:40
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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ammar Hijazi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında açıkladığı ihtiyati tedbirlerin "tarihi" olduğunu vurgulayarak, "İsrail tarihte ilk kez halkımıza yönelik işlediği insan hakları ihlallerinin hesabını veriyor." dedi.

Hijazi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'da İsrail'in Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada hükmedilen ihtiyati tedbir hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alınan ihtiyati tedbir kararının "tarihi" olduğunu vurgulayan Hijazi, "İsrail tarihte ilk kez halkımıza yönelik işlediği insan hakları ihlallerinin hesabını veriyor. Üçüncü devletlerin de mahkeme kararını uygulamakla eşit derecede sorumlu olduğunun vurgulanması da önemlidir. Bu karar kesinlikle İsrail'in halkımıza yönelik vahşetine son vermesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Hijazi, UAD'ın kararıyla Filistin halkına karşı işlenen savaş ve soykırım suçunun engellenmesini umduğunu belirtti, Güney Afrika'nın mahkemeye sunduğu gerekçe ve suçlamaların "makul" bulunmasının önemine değindi.

İhtiyati tedbirin Güney Afrika'nın mahkemede değindiği tüm noktalara değindiğine işaret eden Hijazi, "Mahkemenin İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine ve bu suçu işliyor olabileceğine kanaat getirmiş olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hijazi, mahkeme tarafından alınan en önemli kararın İsrail'in hükmedilen tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin alacağı önlemler hakkında 1 ay içinde UAD'a bir rapor sunması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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