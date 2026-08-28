Filistin Dışişleri Bakanı'ndan Diplomatik Temaslar - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanı'ndan Diplomatik Temaslar

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Ağabekyan, İİT toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele alarak uluslararası destek istendi.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Senegal, Endonezya ve Somalili yetkililerle İsrail saldırıları, ablukası ve işgali altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmeleri, Filistinlilere siyasi ve diplomatik desteğin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağabekyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı marjında ayrı ayrı temaslarda bulundu.

Ağabekyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci ile görüşmesinde, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum ile Filistinlilerin direnişini destekleme çabalarını değerlendirdi.

Arap, İslam ve uluslararası düzeyde İsrail ihlallerinin durdurulması, insani yardımların girişi ve Filistin hükümetine destek sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Ağabekyan, Suudi Arabistan'ın ABD dahil uluslararası taraflarla olan ilişkilerinin Filistin davasına destek için kullanılmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile bir araya gelen Ağabekyan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri, İsrail'in gerilimi tırmandırmasını önleme çabalarını ve Filistin davasına diplomatik desteği görüştü.

Filistin tarafının önceliğinin halkın direnişini korumak olduğunu belirten Ağabekyan, Batı Şeria'daki saldırılar ve zorla yerinden etmelere dikkati çekti.

Kulaklıkaya ise Türkiye'nin Filistin davasına olan sabit desteğini teyit ederek, taahhütlerin yerine getirilmesi ve barış planının ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail hükümetine yönelik diplomatik baskının sürdürülmesinin önemine işaret etti.

BAE Heyet Başkanı Matar Salim ed-Zahiri ile görüşmesinde Filistin hükümetinin yaşadığı mali krize değinen Ağabekyan, hükümetin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir mali güvenlik ağı oluşturulması ve sahada somut adımlara geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Şeyh Niang ile Filistin topraklarındaki gelişmeler ışığında ortak diplomatik hareket imkanlarını ele alan Ağabekyan, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammad Anis Matta ve Somali Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hamza Adan Haado'ya da işgal altındaki topraklardaki insani durum, insani yardım ve tıbbi malzeme eksikliği hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerde İslam ülkelerinin Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması, İsrail'in bölgeden çekilmesi ve imar çalışmalarının başlaması için baskıyı artırması gerektiğini kaydeden Ağabekyan, Batı Şeria'daki illegal yerleşim faaliyetleri ile "E1" yerleşim projesinin Filistin devletinin coğrafi bütünlüğünü ve bağımsızlığını imkansız kıldığını vurguladı.

Ağabekyan ayrıca, İİT'nin yeni Genel Sekreteri İsmail Veled Şeyh Ahmed ile de bir araya gelerek, uluslararası kararların uygulanması ve işgalin sona erdirilmesi için uluslararası alanda koordineli bir İslam tutumu beklentisini iletti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanı'ndan Diplomatik Temaslar - Son Dakika

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