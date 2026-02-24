Filistin Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri

24.02.2026 03:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağabekyan, İsrail'in işgal politikasının barışı engellediğini ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ettiğini belirterek, işgale son verilmeden adil ve kalıcı bir barışın sağlanamayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağabekyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 61. oturumunda konuştu.

Ağabekyan, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Silah zoruyla yerleşimci-sömürgeci bir gerçeklik dayatılıyor, soykırım ve zorla yerinden etme politikaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası sisteme ve alınan kararlara yönelik sistematik bir saygısızlığı yansıttığını dile getiren Ağabekyan, süregelen cezasızlığın İsrail'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

Ağabekyan, işgale son verilmeden ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil bir barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ağabekyan, sözlü kınamaların ötesine geçilerek hesap verebilirliği sağlayacak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak caydırıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli Bakan, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, toprak gaspları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarıyla??????? ilhak adımlarının hızlandırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "yasa dışı bir fiili durum oluşturma ve işgali kalıcı hale getirme girişimi" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 04:17:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Filistin Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.