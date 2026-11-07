Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, Gazze'de açlığın savaş aracı olarak sürdüğünü söyledi - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, Gazze'de açlığın savaş aracı olarak sürdüğünü söyledi

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Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, Madrid'deki panelde İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de açlığı savaş aracı olarak sürdürdüğünü söyledi. Şahin, açlığın en çok kadın ve çocukları etkilediğini söyledi; Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana 1610 kişi öldü.

Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Gazze'de sağlanan ateşkes İsrail'in soykırımını durduramadı." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şahin, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen "Avrupa Birliği Filistin Halkı İçin Adaleti Sağlayabilir Mi?" başlıklı panelde konuştu.

İsrail'in Gazze'de açlığı Filistin halkına karşı bir savaş aracı olarak kullandığını savunan Şahin, ateşkese rağmen devam eden bu politikanın en ağır sonuçlarını kadın ve çocukların yaşadığını söyledi.

Gazze'de açlık nedeniyle can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Şahin, mülteci kamplarında giderek kötüleşen insani ve çevresel koşullara dikkati çekti.

Şahin, sağlıksız barınma koşulları nedeniyle hastalık ve salgınların yayıldığını, akut yetersiz beslenmenin de ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Yıpranmış çadırlarda kemirgenlerin yaygın olarak görüldüğünü aktaran Şahin, temel sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan yetersizliklerin Filistinlilerin karşı karşıya olduğu insani koşulları daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını ve ihlallerini sürdürdüğünü belirten Şahin, işgalin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Şahin, uluslararası toplumun sessizliğinin Filistin halkına yönelik ihlallerin sürmesine zemin hazırladığına vurgu yaparak uluslararası topluma İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve sorumluların hesap vermesi amacıyla evrensel yargı yetkisi mekanizmalarını harekete geçirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini geçti.

Kaynak: AA
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