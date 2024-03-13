Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Ramazan Ayında Yargısız İnfaz Politikasıyla Suçladı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, sürdürdüğü yargısız infaz politikasıyla ramazan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in sahada devam eden yargısız infazlarını kınıyoruz ve bunları, ramazan ayında Batı Şeria'yı toplumsal olarak ayaklandırmaya çalışanın işgal devleti olduğunun kanıtı olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü yargısız infazlarla bölgede gerilimi tırmandırdığına dikkat çekilerek, bunun savaş suçu, insanlığa karşı suç ve uluslararası hak ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin bölgeyi hiç bitmeyen bir şiddet ve kaos sarmalına sokmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu suçlar, İsrail'deki siyasi ve askeri makamların, asker ve Yahudi yerleşimcilere verdiği, Filistinlilere gerçek bir tehlike oluşturmadıkları durumlarda dahi ateş etmesini kolaylaştıran talimatların fiile dönüşmesidir. Tüm bunlar, mübarek ramazan ayında hiç bitmeyen bir şiddet ve kaos sarmalına sokmaya çalışanın iktidardaki İsrail sağı olduğuna dair açık kanıt."

Açıklamada, cezalandırılmaması ve hesaba çekilmemesinin İsrail'i daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği uyarısında bulunuldu.

Son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 6 Filistinli İsrail güçlerince öldürüldü.

İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 433'e yükseldi.

İsrail güçlerinin gözaltı, baskın ve saldırılarının 7 Ekim'den bu yana üst seviyeye çıktığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şiddet ve gerilim giderek artıyor.