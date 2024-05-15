Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltı ve tutuklamalara ilişkin hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltı ve tutuklamalara ilişkin hesap verme çağrısı yaptı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in gözaltı ve tutuklamalara ilişkin hesap verme çağrısı yaptı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltına aldığı ya da tutukladığı Filistinlilere yönelik ihlalleri ve işlediği suçlara ilişkin hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

15.05.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltına aldığı ya da tutukladığı Filistinlilere yönelik ihlalleri ve işlediği suçlara ilişkin hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'den gizli gözaltı kampları ve Gazze Şeridi'nden alıkonulanların isimleri ve durumları hakkında ivedilikle beyanatta bulunmasını istedi.

Açıklamada, Bakanlığın, Birleşmiş Milletlerin ilgili mercilerine ve savaş suçları konusunda yargılama yetkisine sahip uluslararası kuruluşlara mektuplar gönderdiği kaydedildi.

İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı toplu ve keyfi gözaltı politikasının kınandığı açıklamada, bunların "bir savaş suçu, zulüm ve baskı düzeninin ayrılmaz parçası olarak Filistin'deki sömürü rejiminin devamı için yapıldığı" vurgulandı.

Açıklamada Gazze Şeridi'nden alıkonulanların maruz kaldıkları durumlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz aylarda Gazze Şeridi'nden zorla kaçırılan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin, İsrail'in cinsel taciz, aç bırakma ve tıbbi bakımdan mahrum etme dahil olmak üzere kendilerine karşı uyguladığı sistematik işkence politikasına maruz kaldığını büyük bir ciddiyetle izliyoruz.

Benzeri görülmemiş düzeye ulaşan işgalcilerin vahşi politikaları yasa dışı İsrail tutuklama merkezlerinde işkence altında onlarca Filistinlinin şehit olmasına neden olmuştur. Aralarında Kudüs de olmak üzere Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde zorla kaçırılan binlerce kişinin karşı karşıya kaldığı tehditler ve durumlarının belirlenmemesinden endişe duyuyoruz."

Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne İsrail'in gizli tutuklama merkezlerinin ziyareti ve Gazze Şeridi'nden kaçırılanların durumlarını teftiş etmeleri için acil bir şekilde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisi

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisinde çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltı ve tutuklamalara ilişkin hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:43:03. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltı ve tutuklamalara ilişkin hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement