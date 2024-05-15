Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in gözaltı ve tutuklamalara ilişkin hesap verme çağrısı yaptı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltına aldığı ya da tutukladığı Filistinlilere yönelik ihlalleri ve işlediği suçlara ilişkin hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'den gizli gözaltı kampları ve Gazze Şeridi'nden alıkonulanların isimleri ve durumları hakkında ivedilikle beyanatta bulunmasını istedi.

Açıklamada, Bakanlığın, Birleşmiş Milletlerin ilgili mercilerine ve savaş suçları konusunda yargılama yetkisine sahip uluslararası kuruluşlara mektuplar gönderdiği kaydedildi.

İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı toplu ve keyfi gözaltı politikasının kınandığı açıklamada, bunların "bir savaş suçu, zulüm ve baskı düzeninin ayrılmaz parçası olarak Filistin'deki sömürü rejiminin devamı için yapıldığı" vurgulandı.

Açıklamada Gazze Şeridi'nden alıkonulanların maruz kaldıkları durumlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz aylarda Gazze Şeridi'nden zorla kaçırılan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin, İsrail'in cinsel taciz, aç bırakma ve tıbbi bakımdan mahrum etme dahil olmak üzere kendilerine karşı uyguladığı sistematik işkence politikasına maruz kaldığını büyük bir ciddiyetle izliyoruz.

Benzeri görülmemiş düzeye ulaşan işgalcilerin vahşi politikaları yasa dışı İsrail tutuklama merkezlerinde işkence altında onlarca Filistinlinin şehit olmasına neden olmuştur. Aralarında Kudüs de olmak üzere Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde zorla kaçırılan binlerce kişinin karşı karşıya kaldığı tehditler ve durumlarının belirlenmemesinden endişe duyuyoruz."

Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne İsrail'in gizli tutuklama merkezlerinin ziyareti ve Gazze Şeridi'nden kaçırılanların durumlarını teftiş etmeleri için acil bir şekilde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisi

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisinde çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.