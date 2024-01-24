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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yerleşimcileri silahlandırmasını kınadı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yerleşimcileri silahlandırmasını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcileri silahlandırmasını 'çılgınlık' olarak nitelendirerek, bu durumun şiddet döngüsünü körükleyeceği uyarısında bulundu. Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yerleşimcilerin silahlandırılmasını önlemek için gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkım ve zorla yerinden etmeyi Batı Şeria'da da uygulamak istediğine dikkat çekilen açıklamada, yerleşimcileri silahlandırmanın 'çılgınlık' olduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in yerleşimcileri silahlandırmasını kınadı
24.01.2024 - 23:57,
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcileri silahlandırmasını "çılgınlık" olarak niteleyerek ve bunun "şiddet döngüsünü körükleyeceği" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma yerleşimcilerin silahlandırılmasını önlemek için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yerleşimlerin sözde güvenlik alarmıyla silahlandırılmasına" yönelik İsrail basınında çıkan haberlerin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Yerleşimcilerin silahlandırılması adımının "işgal altındaki Batı Şeria'daki yangını körükleyeceği ve ülkeyi bitmeyen bir şiddet döngüsüne sürükleyeceği" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "yıkım, soykırım ve zorla yerinden etmeyi" işgal altındaki Batı Şeria'da da uygulamak istediğine işaret edildi.

Yerleşimcileri silahlandırmanın "çılgınlık" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu çılgın fikir, faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in direktiflerinin ve onun yerleşimci milisleri ve onların terörist unsurlarını silahlandırmaya yönelik ırkçı uygulamalarının bir uzantısıdır." değerlendirmesine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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