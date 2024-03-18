Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki Hayatlardan Sorumludur

Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun bu sabah baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunanların hayatından Tel Aviv hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti, Şifa Hastanesi'nde bulunan sağlık ekipleri, hastalar, yerinden edilmiş kişiler ve alıkonulanların hayatından sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de sağlık altyapısını tamamen yok etmeye çalıştığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletlerin kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararına rağmen Gazze'de sivilleri koruyacak ve temel ihtiyaçlarını güvence altına alacak herhangi bir tedbirin uluslararası alanda uygulanmadığına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası çabaların, her durumda sivilleri korumaya ve yardımların sürekli biçimde bölgeye girişini sağlamaya odaklı olması gerektiği kaydedildi.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

"Kanal 13" televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.