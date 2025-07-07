Filistin\'e Destek İçin Bisiklet Turu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziosmanpaşa Şubesince, Filistin'e destek için "Özgür Filistin Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Yürüyüş Yolu'nda bir araya gelen çok sayıda katılımcı, Muharrem Camisi'ne kadar Gazze'ye destek için pedal çevirdi.

Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları döviz ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Bisiklet turu boyunca katılımcılar Filistin'e özgürlük çağrısı yaptı.

AGD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali İhsan Er, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, Filistin'in haklı mücadelesine olan desteklerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Er, bu tür farkındalık etkinliklerinin düzenlenmeye devam edeceğini belirterek, Filistin meselesinin gündemde tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin sonunda muharrem ayı dolayısıyla Muharrem Camisi önünde katılımcılara aşure ikram edildi.