Filistin'e destek veren örgütlerden bir grup aktivist, başkent Lizbon'daki Portekiz Dışişleri Bakanlığının kapısına "İsrail öldürüyor" ve "Portekiz destekliyor" ifadelerini yazdı.
Sabaha karşı gerçekleştirilen eylemde tepki içerikli ifadeleri yazan grup, Bakanlığın pencerelerine de kırmızı boya fırlattı.
Başkentteki eylemle ilgili Portekiz resmi haber ajansı Lusa'ya gönderilen notta, "İsrail'in 75 yıldan uzun süredir Filistin halkına yönelik etnik temizlik yaptığı" belirtilerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırıların başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Portekiz hükümetince desteklenmesinin protesto edildiği bildirildi.
Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho'nun, aralarındaki dostluğun altını çizerek birçok kez İsrail'i direkt savunan veya dayanışma gösteren açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan aktivistler, "Soykırımı destekleyen kurumlarla mücadele etmeliyiz. Bugün, hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının ırk ayrımcılığını, tüm bir halka yönelik etnik temizliği meşrulaştırma çabasını görmezden gelemeyiz. Filistin'in işgalinin son bulması için mücadele etmeliyiz." görüşünü savundu.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'deki toplantısından dolayı eylemin bu sabah gerçekleştirildiği, AB'den İsrail'e karşı net tavır almasının beklendiği vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › Filistin'e destek veren aktivistler Portekiz Dışişleri Bakanlığına tepki gösterdi - Son Dakika
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