Filistin Eğitim Bakanı: 720 binden fazla öğrenci eğitimden mahrum

TUNUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem, İsrail'in süregelen bombardımanları nedeniyle 720.000'den fazla Filistinli öğrencinin temel eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

Tunus'ta yayımlanan devlete ait gazete La Presse'nin pazartesi günü bildirdiğine göre Berhem, Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO) tarafından Tunus'ta düzenlenen Filistinli çocuklara ilişkin konferansta açıklamalarda bulundu.

Eğitim Bakanı, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 90'ından fazlasının ve üniversitelerin yüzde 82'sinin yıkıldığını belirterek, başta bölgedekiler olmak üzere Filistinli çocukların karşı karşıya olduğu ciddi eğitim krizine dikkat çekti.

Binlerce İsrail askeri kontrol noktasının öğrencilerin hareket özgürlüğünü kısıtlamaya devam ettiğini kaydeden Berhem, eğitim altyapısını sistematik olarak hedef alan saldırıları kınadı.

ALECSO Genel Direktörü Mohamed Ould Amar ise bölgesel işbirliğinin aciliyetine vurgu yaparak, acil koruma mekanizmalarını içeren ortak bir Arap eylem planı hayata geçireceklerini açıkladı.