Filistin Eğitim Bakanı: 720 binden fazla öğrenci eğitimden mahrum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Eğitim Bakanı: 720 binden fazla öğrenci eğitimden mahrum

Filistin Eğitim Bakanı: 720 binden fazla öğrenci eğitimden mahrum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem, İsrail'in süregelen bombardımanları nedeniyle 720.000'den fazla Filistinli öğrencinin temel eğitimden mahrum kaldığını söyledi. Berhem, Gazze'deki okulların yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını belirterek çocukların karşı karşıya olduğu eğitim krizine dikkat çekti.

TUNUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem, İsrail'in süregelen bombardımanları nedeniyle 720.000'den fazla Filistinli öğrencinin temel eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

Tunus'ta yayımlanan devlete ait gazete La Presse'nin pazartesi günü bildirdiğine göre Berhem, Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO) tarafından Tunus'ta düzenlenen Filistinli çocuklara ilişkin konferansta açıklamalarda bulundu.

Eğitim Bakanı, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 90'ından fazlasının ve üniversitelerin yüzde 82'sinin yıkıldığını belirterek, başta bölgedekiler olmak üzere Filistinli çocukların karşı karşıya olduğu ciddi eğitim krizine dikkat çekti.

Binlerce İsrail askeri kontrol noktasının öğrencilerin hareket özgürlüğünü kısıtlamaya devam ettiğini kaydeden Berhem, eğitim altyapısını sistematik olarak hedef alan saldırıları kınadı.

ALECSO Genel Direktörü Mohamed Ould Amar ise bölgesel işbirliğinin aciliyetine vurgu yaparak, acil koruma mekanizmalarını içeren ortak bir Arap eylem planı hayata geçireceklerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Eğitim Bakanı: 720 binden fazla öğrenci eğitimden mahrum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:27
Uçak hazırlandı Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
Uçak hazırlandı! Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
11:41
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Eğitim Bakanı: 720 binden fazla öğrenci eğitimden mahrum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement