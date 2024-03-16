Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail hapishaneleri mezbahaya döndü - Son Dakika
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Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail hapishaneleri mezbahaya döndü

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanelerinin "mezbahaya" dönüştüğünü, mahkumların özellikle 7 Ekim'den sonra cehennem hayatı yaşadığını belirtti. Gilboa Hapishanesi'nde 320 Filistinli tutuklunun cehennem hayatı yaşadığı ifade edildi. İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim 2023'ten sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın mahkumlara uygulandığına işaret edildi.

16.03.2024 19:20
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Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanelerinin "mezbahaya" dönüştüğünü, mahkumların özellikle 7 Ekim'den sonra cehennem hayatı yaşadığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nde 320 Filistinli tutuklunun cehennem hayatı yaşadığı ifade edildi.

İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim 2023'ten sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın mahkumlara uygulandığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, heyetin, hapishaneleri ziyareti kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan bir tutuklunun tanıklığına yer verildi.

Filistinli tutuklu şu ifadeleri kullandı:

"8 Ekim'de hapishane provokatif bir şekilde basıldı. Ellerimizi arkadan bağladılar ve hepimizi sopalarla, kasklarla vahşice dövdüler. Tüm kişisel ve ortak eşyalarımıza el konuldu. Hasta ve yaşlı ayrımı gözetmediler.

Dış dünyadan izole edildik. Elbisemiz, battaniyemiz yok ve mahrumiyetle savaşıyoruz. Tıraş bıçağı, tırnak makası ve temizlik malzemelerinden mahrumuz.

Filistinli tutuklu para cezalarına da çarptırıldıklarını belirterek, hapishane eczanesinden ilaç dahi alamadıklarını kaydetti.

Gilboa Hapishanesi'ndeki durumun diğer tüm hapishanelerde yaşandığı vurgulanan açıklamada, Filistinli tutukluların korunmasında yaşanan uluslararası kurumsal yoksunluğun, uluslararası sistemin ulaştığı ihanet ve bağlılığın delili olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail hapishaneleri mezbahaya döndü - Son Dakika

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