Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 9 bin 350 Filistinli esir var - Son Dakika
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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 9 bin 350 Filistinli esir var

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın, çocuk, yaşlı ve hastaların bulunduğu yaklaşık 9 bin 350 Filistinli esirin zor şartlar altında tutulduğunu bildirdi. Açıklamada, Eylül 2026 itibarıyla kadın esir sayısının 90'a ulaştığı, Ofer ve Megiddo hapishanelerinde 350 çocuğun idari tutuklu olduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerinde aralarında kadın, çocuk, yaşlı ve hastaların bulunduğu yaklaşık 9 bin 350 Filistinli esirin zor şartlar altında tutulduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Gözaltılar ve kötüleşen hapishane koşullarının gölgesinde Eylül 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 350'ye yaklaştığı aktarılan açıklamada, kadın esirlerin sayısının 90'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Ofer ve Megiddo hapishanelerinde 350 çocuğun "idari tutuklu" olduğu, toplam idari tutuklu sayısının ise kadınlar ve çocuklar dahil 3 bin 176'yı geçtiği ifade edildi.

İsrail'in "yasa dışı savaşçılar" olarak sınıflandırdığı tutukluların sayısının, cezaevi idaresi verilerine göre 1393 olduğu ancak askeri kamplarda tutulanların bu sayıya dahil edilmediği vurgulanan açıklamada, hasta esirlerin durumunun kötüleştiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular işkence, açlık ve tıbbi ihmale maruz kalırken, bu koşullar onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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