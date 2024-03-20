Filistin, FIFA'da İsrail'in spor ihlallerini görüşmek istiyor

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Tayland'da düzenlenecek kongresinde, İsrail'in Filistin sporuna yönelik uyguladığı ihlallerin görüşülmesini teklif etti.
PFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Mayıs'ta yapılacak kongre için gündem önerisinde bulunuldu.
Filistin'in FIFA'ya önerisinde, "insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik uluslararası yükümlülüklerine saygı duyulması ve İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşında işlediği ciddi insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda tavır alması" çağrısı yapılıyor.
İsrail milli takım ve diğer İsrailli futbol takımlarına karşı derhal yaptırımları uygulanması istenen öneride, İsrail Futbol Federasyonunun yetki alanındaki bölgelerde ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kararlı adımlar atmasındaki defalarca başarısızlığının ele alınması talep edildi.
İsrail Futbol Federasyonunun da hükümetinin işlediği ihlallere "manevi destek verme, ihlallere gerekçeler uyduran bir pozisyon alarak" işlenen suçlara ortaklık ettiği vurgulanan öneride, "Savaş, en az 99 futbolcunun ölümüne neden oldu ve barınma birimleri, eğitim tesisleri, ibadethaneler, futbol tesisleri ve hastaneler de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Bu, uluslararası insan hakları, hukuk ve insani örflere karşı apaçık bir ihlal anlamına geliyor." denildi.
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