Filistin, FIFA'da İsrail'in spor ihlallerini görüşmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin, FIFA'da İsrail'in spor ihlallerini görüşmek istiyor

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), FIFA'nın Tayland'da düzenlenecek kongresinde, İsrail'in Filistin sporuna yönelik uyguladığı ihlallerin görüşülmesini teklif etti. Filistin'in FIFA'ya önerisinde, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşında işlediği insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda tavır alması çağrısı yapılıyor. İsrail milli takım ve diğer İsrailli futbol takımlarına karşı yaptırımların uygulanması istenen öneride, İsrail Futbol Federasyonunun ırkçılık ve ayrımcılığa karşı adımlar atmasındaki başarısızlığı ele alınması talep edildi.

20.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Tayland'da düzenlenecek kongresinde, İsrail'in Filistin sporuna yönelik uyguladığı ihlallerin görüşülmesini teklif etti.

PFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Mayıs'ta yapılacak kongre için gündem önerisinde bulunuldu.

Filistin'in FIFA'ya önerisinde, "insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik uluslararası yükümlülüklerine saygı duyulması ve İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşında işlediği ciddi insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda tavır alması" çağrısı yapılıyor.

İsrail milli takım ve diğer İsrailli futbol takımlarına karşı derhal yaptırımları uygulanması istenen öneride, İsrail Futbol Federasyonunun yetki alanındaki bölgelerde ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kararlı adımlar atmasındaki defalarca başarısızlığının ele alınması talep edildi.

İsrail Futbol Federasyonunun da hükümetinin işlediği ihlallere "manevi destek verme, ihlallere gerekçeler uyduran bir pozisyon alarak" işlenen suçlara ortaklık ettiği vurgulanan öneride, "Savaş, en az 99 futbolcunun ölümüne neden oldu ve barınma birimleri, eğitim tesisleri, ibadethaneler, futbol tesisleri ve hastaneler de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Bu, uluslararası insan hakları, hukuk ve insani örflere karşı apaçık bir ihlal anlamına geliyor." denildi.

Kaynak: AA

Filistin, Tayland, İsrail, Futbol, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, FIFA'da İsrail'in spor ihlallerini görüşmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜKONFED, İSKİ'yi Kanalizasyon Atıklarını Denize Boşaltmakla Suçladı
    14:04 TÜKONFED, İSKİ'yi Kanalizasyon Atıklarını Denize Boşaltmakla Suçladı

    Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), Sarıyer'de kanalizasyon atıklarını denize boşalttığı iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında suç duyurusunda bulundu. TÜKONFED Çevre Kurulu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, İstanbul Adliyesi'ne giderek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede, Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan denize bırakılan kanalizasyon atığının etrafa yayıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği belirtildi.

  • Muş Belediyesi, LGS Sınavı Öncesi Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi
    14:04 Muş Belediyesi, LGS Sınavı Öncesi Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

    Muş Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Belediye Başkanı Feyat Asya, sınavı gerçekleştirilen okullardan birini ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Muş Belediyesi, eğitim alanında toplumun her kesimine destek olmaya devam ediyor.

  • Sivas'ta düzenlenen Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği başladı
    14:04 Sivas'ta düzenlenen Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği başladı

    Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği, 350 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyonaya 16 takımdan 350 sporcu katılıyor. Organizasyonun açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile federasyon yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Heyecan dolu müsabakalar, 24 Mart Pazar günü sona erecek.

  • Türkiye'nin Karbon Depolama Potansiyeli Açıklandı
    14:04 Türkiye'nin Karbon Depolama Potansiyeli Açıklandı

    Çevre ve İklim Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin karbon depolama kapasitesi 108 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanıyor. Ancak Karadeniz'deki akifer alanlarının daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Rapor, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini değerlendirerek önerilerde bulunuyor. KYKD teknolojilerinin kullanılmasında öncelik, sera gazı salımlarının düşürülmesinde imalat sanayisine verilmesi öneriliyor.

  • İzmir'de taksi şoförünü öldüren sanığa gerekçeli karar
    14:02 İzmir'de taksi şoförünü öldüren sanığa gerekçeli karar

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu belirtildi.

  • Akşehir'de Nasreddin Hoca Bellek Merkezi açıldı
    14:01 Akşehir'de Nasreddin Hoca Bellek Merkezi açıldı

    Konya'da Akşehir Belediyesi ve KOP iş birliğiyle restore edilen eski Osmanlı Bankası, Nasreddin Hoca Bellek Merkezi olarak hizmete açıldı. Açılış törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da katıldı. Varank, AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinin her bölgede görülebileceğini belirtti ve Nasreddin Hoca markasına hizmet eden bu merkezin önemine vurgu yaptı. Açılışın ardından Akşehir Belediyesi ve KOP İdaresi tarafından engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi.

  • Adana'da trafikte tartıştığı kadını darbeden sürücü serbest bırakıldı
    14:00 Adana'da trafikte tartıştığı kadını darbeden sürücü serbest bırakıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı başka bir kadını aracında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
    14:00 Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

    Malatya'da bir konteyner kentte kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğu, aynı gün içerisinde bulundu. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Abuzer Can gözaltına alındı ve tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.

  • Salihli'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı
    13:59 Salihli'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde terör propagandası suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak suçundan aranan A.S.'yi yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

  • Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
    13:59 Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bonzai, eroin ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

  • Manisa, 2028 Avrupa Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapacak
    13:58 Manisa, 2028 Avrupa Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapacak

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Adam Rozczek ile görüş alışverişinde bulunarak, 2028 Avrupa Üniversite Oyunları'nın Manisa'da yapılacak olmasıyla ilgili bilgi verdi.


13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
12:11 TBMM’de görevli 8 kavas, Türkiye’nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor TBMM'de görevli 8 kavas, Türkiye'nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
13:35 Fransa Rekabet Kurumu, Google’a 250 milyon euro ceza verdi Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro ceza verdi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
11:10 Türkiye’nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin, FIFA'da İsrail'in spor ihlallerini görüşmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement