Filistin Futbol Başkanı Vize Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
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Filistin Futbol Başkanı Vize Sorunu Yaşıyor

12.06.2026 21:19
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Cibril er-Racub, FIFA 2026 Dünya Kupası için ABD vizesi almadığını açıkladı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılmak için hala ABD'ye giriş vizesi alamadığını açıkladı.

2026 Dünya Kupası'na katılacak başka federasyon başkanlarıyla birlikte ABD'ye giriş vizesi almak için Meksika'da bekleyen Racub, AA'ya açıklamada bulundu.

FIFA tarafından akreditasyonlarının yapılmış olmasına rağmen ABD'ye giriş için vize alamadığını kaydeden Racub, "Vize alamayan sadece ben değilim, başka federasyon başkanları da aynı sorunu yaşıyor." dedi.

Dünya Kupası'na katılanlara vize verilmesinin bir lütuf değil hak olduğunu söyleyen Racub, "Dünya Kupası sadece ABD'yi ilgilendirmiyor. Bu küresel bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

Racub, ABD'ye giriş vizesi alamamasının, FIFA'ya ve halkları birleştiren sporun verdiği mesaja saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Futbol Başkanı Vize Sorunu Yaşıyor - Son Dakika

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