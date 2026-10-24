Filistin hükümeti 2025'ten beri 40 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu - Son Dakika
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Filistin hükümeti 2025'ten beri 40 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu

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Filistin hükümeti, Batı Şeria'da özellikle El Halil'de artan İsrail ihlallerinin daha fazla gerilime yol açacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, 2025'ten beri kuzeyde 40 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği belirtildi ve uluslararası topluma acil çağrı yapıldı.

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle El Halil kentinde artan İsrail ihlallerinin "güvenlik ve barışa değil daha fazla gerilime yol açacağı" uyarısında bulunarak, 2025 başından bu yana bölgenin kuzeyinde 40 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki uygulamaları ve bunların bölge halkı üzerindeki etkileri ele alındı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kampları ve kentlerde yaşayan Filistinlilerin, zorla yerinden edilme, evlerinin ve tesislerinin yıkılmasının yol açtığı ağır koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in mahalle sakinlerini zorla yerinden etme, ev ve tesisleri yıkma, Filistin kentlerini kapatma ve abluka altına alma gibi toplu cezalandırma uygulamalarının, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde izlediği sistematik politikanın parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma bu uygulamaların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının bu politikalara karşı direnişini sürdüreceği, topraklarına, kutsal mekanlarına ve tarihsel haklarına bağlılığından vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusu, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16'sı Nablus'ta, 2'si Beytüllahim'de ve 1'i Eriha'da olmak üzere 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaFilistinİsrailGüncelSon Dakika

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