Filistin hükümeti, Batı Şeria'da 440 saldırı, 70 yapı yıkıldı - Son Dakika
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Filistin hükümeti, Batı Şeria'da 440 saldırı, 70 yapı yıkıldı

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Filistin Bakanlar Kurulu, İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da 440 saldırı düzenlediğini ve Filistinlilere ait 70 yapıyı yıktığını açıkladı. Açıklamada uluslararası topluma ilhak ve yerleşim projelerine karşı etkin adım atma çağrısı yapıldı.

Filistin hükümeti, İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da 440 saldırı gerçekleştirdiğini; 70 yapıyı yıktığını belirtti.

Filistin Bakanlar Kurulu, haftalık olağan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Batı Şeria'da süregelen saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, Batı Şeria'da geçen hafta 440 saldırı gerçekleştiği; Filistinlilere ait 70 yapının yıkıldığı kaydedildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in işlediği suçları, ilhak ve yerleşim projelerini durdurmak için etkin ve kolektif adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulunun, İsrail'in ilhak ve yerleşim projelerine karşı bazı Avrupa ülkelerinin atmaya başladığı adımları takdirle karşıladığı ifade edilerek, bu adımların uluslararası meşruiyetin ilgili kararları doğrultusunda uluslararası önlemlerle desteklenmesi ve işgalin sona erdirilmesi için siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin her geçen gün artan saldırılarına işaret edilerek, yerel ve uluslararası kurumlar tarafından ihlallerin izlenmesi, kaydedilmesi belgelenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'ın dün yayımladığı; binlerce ifade ile izleme sürecine dayanan raporun İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptıklarının Filistin varlığını ortadan kaldırma projesi anlamına geldiği sonucuna vardığı belirtildi.

Filistin varlığını ortadan kaldırma projesinin, "şiddet, zorla yerinden etme, hareket özgürlüğünü kısıtlama, ekonomik kıskaç, evlerin yıkılması, altyapının tahrip edilmesi, toprak gasbı, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi aracılıyla somutlaşmakta; başta eğitim ve sağlık olmak üzere hayati öneme sahip sektörlerde zarara yol açmakta olduğu ifade edildi.

Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara da değinildi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına aç bırakma, kuşatma, yaşam ve sağlık koşullarındaki kötüleşme halinin de eşlik ettiği uyarısı yapıldı.

Bölgede kanalizasyon şebekeleri dahil olmak üzere temel yaşam unsurlarının imha edilmesinin hastalık ve salgınların yayılma riskini daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin hükümeti, Batı Şeria'da 440 saldırı, 70 yapı yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin hükümeti, Batı Şeria'da 440 saldırı, 70 yapı yıkıldı - Son Dakika
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