Filistin Hükümeti Gazze İçin Acil Müdahale Başlattı

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Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde barınaklar kurmaya, bölgeye ilaç göndermeye ve İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarının yol açtığı zararı değerlendirmek üzere yüzlerce mühendis görevlendirmeye başladığını duyurdu.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, hükümetin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği haftalık toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulunun, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki acil müdahaleleri ile hükümet operasyon odasının Gazze Şeridi'ndeki acil müdahalelere ilişkin haftalık raporunu görüştüğü bilgisi paylaşılarak, hükümetin Gazze'deki acil müdahaleleri çerçevesinde temel hizmetlerle donatılmış yeni barınakların kurulmasına ve hasar tespitine başlanması, yaklaşık 60 bin olduğu tahmin edilen kısmen hasarlı yapıların onarımı için 700'e yakın mühendisin atanması çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Çalışma Bakanlığının, Filistin İstihdam Fonu aracılığıyla Gazze Şeridi'nde geçici istihdam programı başlattığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca hükümetin Gazze'deki müdahalelerinin Filistin Kızılayı aracılığıyla insan kadroları ve 21 ambulans sağlanmasını, Batı Şeria'daki Sağlık Bakanlığı depolarından gönderilen ilaçların sevkiyatının yapılması ve ana su hatlarının onarım çalışmalarına devam edilmesini içerdiği aktarıldı.