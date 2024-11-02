Filistin İçin Balfour Protestosu - Son Dakika
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Filistin İçin Balfour Protestosu

Filistin İçin Balfour Protestosu

ANFİDAP, Balfour Deklarasyonu'nun 107. yıl dönümünde İngiltere'yi ve İsrail'i protesto etti.

02.11.2024 16:38
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ANKARA'da Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Filistin'de İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırladığını belirttikleri Balfour Deklarasyonu'nun yayımlanmasının 107'nci yıl dönümü nedeniyle deklarasyon yayımlayan İngiltere'yi ve Filistin'de sivil can kayıplarına neden olan İsrail'i protesto etti.

İngiltere Büyükelçiliği önünde toplanan ANFİDAP üyeleri, 'İşte burası, zalimlerin yuvası', 'Terörist İsrail, terörist Britanya', 'Filistin'in işgali, İngiliz'in oyunu' sloganları attı. Grup üyeleri, 'Balfour Deklarasyonu diplomasinin utanç belgesi', 'İnsanlığın ortak vicdanı tüm emperyalistleri mahkum edecek', 'Siyonizmin hamisi kral insanlığa zarar verecek' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını yapan ANFİDAP Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, şunları söyledi:

"Bizler, Balfour Deklarasyonu'nu yayınlayarak işgal, zulüm ve soykırıma zemin hazırlayan, halen de soykırım iş birlikçisi olan İngiltere'yi ve soykırımcı İsrail'i protesto etmek için toplandık. Balfour Deklarasyonu'yla modern tarihin en uzun işgallerinden biri başladığı gibi, izleyen yıllar Filistin'de; istila, işgal, demografik yapı değişimi, topraksızlaştırma ve kan dökmeyle geçmiştir. Özgür Filistin'in kurulması için 107 yıl önce bugün yayınlanan Balfour Deklarasyonu'yla hesaplaşmamız kaçınılmazdır. Balfour Deklarasyonu ve sonucundaki 100 yıllık işgali tanımıyoruz. Onun meydana getirdiği kurumları da tanımayacak, meşru telakki etmeyeceğiz. İsrail'i ekonomik, siyasi, askeri, diplomatik, kültürel ve akademik alanlarda boykot etme ve yalnızlaştırma çağrımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

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