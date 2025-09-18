Filistin İçin Bir Arada: Londra Konserinde 1,5 Milyon Sterlin Bağış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin İçin Bir Arada: Londra Konserinde 1,5 Milyon Sterlin Bağış

18.09.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'da düzenlenen 'Together for Palestine' konserinde, Gazze'ye 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) konserinde Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

İngiliz müzisyen Brian Eno tarafından Londra'daki OVO Arena Wembley'de düzenlenen ve 12 binden fazla kişinin katıldığı konserde dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Filistinli sanatçılar da sahne aldı.

Çevrim içi canlı yayınlanan konserde bilet satışlarından yaklaşık 500 bin sterlin gelir elde edildiği tahmin edilirken, sunucu Jameela Jamil saat 22.00'ye kadar konserden yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese dahil çok sayıda isim de etkinlik kapsamında konuşmalar yaptı.

Albanese, İsrail'in, Filistin'de yıkmaya, öldürmeye ve toprak işgal etmeye devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de 20 bini çocuk 65 binden fazla insanı öldürdüğünü belirten Albanese, "Birçok kişi gerçek sayının korkunç derecede daha yüksek olduğunu söylüyor. Uzmanlar soykırım olarak tanımlıyor. Ölüm sadece bombalarla değil, susuzluk, açlık ve enfeksiyon yoluyla da gerçekleşiyor." diye konuştu.

Albanese, "Değişim gelecek. Filistin özgür olacak ve biz de özgür olacağız. Hepimiz daha eşit, daha insancıl olacağız. Ama bugün, bugün pes etmek bir seçenek değil. Böyle bir lüksümüz yok. Öyleyse buradan başlayalım. Birlikte." diyerek sözlerini tamamladı.

Ünlü aktör Richard Gere ise yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve destekçilerinin gitmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Gazze'de neler olup bittiğini her gün görüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. İnsanların bu çağda böyle davranması mümkün mü? Ama bunu değiştirmenin yolu topluluktan geçiyor." şeklinde konuştu.

İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, etkinlikte Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini seslendirdi.

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona ise FIFA ve UEFA'nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, " Rusya, Ukrayna'da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA Rusya'yı men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütünün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor." dedi.

Konserden elde edilen gelirler mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love aracılığıyla Gazze'deki insani yardım çalışmaları yürüten Filistinli örgütlere bağışlandı.

Öte yandan aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, konser öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Filistin, Sterlin, Magazin, Londra, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin İçin Bir Arada: Londra Konserinde 1,5 Milyon Sterlin Bağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:05:12. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin İçin Bir Arada: Londra Konserinde 1,5 Milyon Sterlin Bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.