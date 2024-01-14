Filistin için dayanışma konseri Kadıköy\'de düzenlendi

Filistin'e Özgürlük Platformu, Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği eylemlerin ardından Kadıköy'de Filistin için dayanışma konseri düzenledi.

Kadıköy Sahne'de gerçekleştirilen konserde Eyüp Ömer Bal, Omar Alkilani, Taner Öngür, Serap Yağız, Hadi Hamdoun ve Muammer Ketencoğlu gibi müzisyenler sahne aldı.

Konsere Mercan Dede, Le Trio Joubran ve Kofia grubunun kurucusu George Totari de çevrimiçi mesajla katıldı.

AA muhabirine konuşan müzisyenlerden Omar Alkilani, bir Suriyeli sığınmacı olarak burada bulunduğunu kaydederek, "Filistin'de neler olduğunu ve oradaki insanların neler düşündüğünü çok iyi anlıyorum. Bir sanatçı olarak en azından verebileceğim destek budur." diye konuştu.

Bu konser için Filistin'in tarihini anlatan bir beste yaptığını belirten Alkilani, Gazze'de savaşın bir an önce durması temennisinde bulundu.