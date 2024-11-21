Filistin İçin Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
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Filistin İçin Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı Tanıtıldı

Filistin İçin Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı Tanıtıldı

Open Rafah, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek trajikomedi kitabını tanıttı; zulmü görünür kılmayı amaçlıyor.

21.11.2024 19:47
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Open Rafah ekibince, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yılında Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı" tanıtıldı.

Rami Kütüphanesi'ndeki tanıtımda konuşan Open Rafah üyesi Muhammed Yasir Ekingen, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 412 gündür devam ettiğini ve insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekingen, "Bugüne kadar birçok rekor denemesine şahitlik ettiniz. Şimdi ise Filistin için ilk rekor denemesine tanıklık ediyorsunuz. Bu kadar büyük ve yüz kızartıcı suçlara rağmen uluslararası kurum ve kuruluşların sessiz kalmasına ve yaşananları görmezden gelmesine karşılık, bu büyük katliamları görünür kılmak amacıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir çalışmaya imza attık ve dünyanın en büyük trajikomik kitabını basmaya karar verdik." diye konuştu.

Kitabın 2,5 metreye 3,6 metre boyutlarıyla normal bir kitaptan yüz kat daha büyük ve ağır olduğunu, yalnızca boyutlarıyla değil, içeriğiyle de mesajlar taşıdığını belirten Ekingen, "Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümüne özel bu rekor denememizde, tüm uluslararası kurumlara siyonist lobinin dayatmalarına ve aldatmacalarına karşılık İsrail'in gerçekten hak ettiği ödülü verme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"Bu kadar büyük bir zulüm, ancak boyutlara sığmayan eserlerle anlatılabilirdi"

Programda hazırlanan perde indirilerek, kitap davetlilerin izlenimine sunuldu. Ardından Open Rafah üyeleri Emin Furkan Çelik ve Muhammed Fatih Sinan ortak sunum gerçekleştirdi.

Çelik, uluslararası kurumların, Filistin'e yönelik saldırıları görmezden gelmesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Onların görebileceği boyutta bir kitap basarak, siyonistlerin durumunu sarkastik bir şekilde anlatmak istedik. Bu kadar büyük bir katliamı görünür kılabilmenin ancak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilecek bir çalışmayla mümkün olabileceği düşüncesiyle hareket ettik. Bu kadar büyük bir zulüm, ancak boyutlara sığmayan eserlerle anlatılabilirdi." dedi.

Sinan ise Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvurularını yaptıklarını, Orta Doğu temsilcileriyle irtibata geçtiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kitabın akademik bir çalışma olmadığını vurgulayan Sinan, içerisinde nesnel bulguların yer almadığını, görsellerin gerçek olduğunu ancak kitabın ironisi gereği içeriğinde kendi hayal dünyalarından parçalar bulunduğunu anlattı.

"Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nda; İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, 7 Ekim'den bu yana yaşanan sürece bazı ülkelerin duyarsız kalması, gazetecilerin öldürülmesi, bölgede elektrik ve suya erişimin kısıtlanması gibi durumlar sarkastik ifadeler ve görsellerle ele alınıyor.

Kaynak: AA

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