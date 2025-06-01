"Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını sürüyor - Son Dakika
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"Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını sürüyor

"Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayını sürüyor
01.06.2025 09:59
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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına konuk oldu.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına konuk oldu.

TÜBAF'ın, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı uygulamalarına dikkati çekmek ve protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği ortak canlı yayın sürüyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğündeki canlı yayına katıldı.

Karagöz, Anadolu Ajansının iki muhabirinin Filistin'de şehit düştüğünü belirterek, İsrail Ordusu'nun Gazze'de özellikle basın mensuplarının çok fazla faaliyette bulunmasını istemediğini söyledi.

Pek çok uluslararası basın kuruluşunun güvenlik nedeniyle oradaki operasyonlarını durdurduğunu aktaran Karagöz, Anadolu Ajansının Filistin'deki faaliyetlerini hiç durdurmadığını belirtti.

AA muhabirlerinin birçoğunun bölgede zor şartlarda görev yaptığının altını çizen Karagöz, "Basın mensupları çok zor şartlarda çalışıyorlar, bu doğru ama her an bombalanabileceğiniz, ölebileceğiniz duygusuyla çalışmak bambaşka bir şey." dedi.

"Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya hep devam ettik"

Karagöz, Gazze'de yaşayan AA muhabirlerinin en yalın anlamıyla hayatlarını adadıklarını dile getirerek, bölgede yaralanan muhabirler ve ailelerini Türkiye'ye getirdiklerini, tüm olumsuzluklara rağmen Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Gazze'de olan biteni dünyaya etkili, stratejik ve ses getirici şekilde duyurmak, bir şeylerin değişmesine katkı sağlamak amacıyla hareket ettiklerini vurgulayan Karagöz, çalışmalarını da bu yaklaşım doğrultusunda yaptıklarını bildirdi.

Karagöz, AA'nın Gazze ile ilgili yaptığı haberlerin sayısının hiç eksilmediğine, aksine her gün arttığına işaret ederek, hazırlanan haber içeriklerinin dünyanın tüm medya kurum ve kuruluşları tarafından kullanıldığını dile getirdi.

AA'ın içeriklerinden medya kuruluşlarının yanı sıra insan hakları aktivistlerinin de faydalandığını aktaran Karagöz, "Bugün sayısını bilmiyorum, belki binlere ulaştı. Her yerde Gazze fotoğraf sergileri yapılır ve bu AA fotoğraflarıyla yapılır. Bunu başka kurumlar, üniversiteler, insan hakları örgütleri, STK'ler yapar ve hepsinin fotoğraf içeriği AA'nın içerik havuzundan karşılanır. Bunu da bir misyon olarak görüyoruz." diye konuştu.

"İsrail istihbaratı Gazze'deki gazetecileri takip ediyor"

Karagöz, Gazze'nin dışındaki hayat ile içindeki hayatın çok farklı olduğunu belirterek, " Batı Şeria'da gazeteciliğin zorlukları var ama Gazze daha önce tahayyül edilebilecek her şeyden daha farklı. Hayatta kalmanız, hayatın olağan akışı içerisinde adeta mucize." dedi.

Bölgedeki muhabirlerinin, ne zaman ne çeşit bir bomba düşeceğini bilmeden çalışıp, orada olup biteni dünyaya duyurmaya gayret ettiklerini aktaran Karagöz, İsrail istihbarat servisinin bu gazetecileri yakından takip ettiğini söyledi.

AA'nın iki muhabirinin vefat ettiğini ancak pek çoğunun da ölümden döndüğünü kaydeden Karagöz, bölgede görev yapan muhabirlerin üzerlerine kayıtlı evlerin tespit edilerek bombalandığını anlattı.

Karagöz, bölgedeki muhabirlerin ailelerinin de İsrail saldırılarına maruz kaldığını, muhabirlerin haber peşinde koşarken haberin parçası da olduklarını dile getirerek "Öldürerek zafer kazanamazsınız, öldürerek başaramazsınız. Dünya tarihinde hiçbir güç öldürerek zafere ulaşmamıştır. Ne kadar çok öldürürseniz o kadar büyük yenilirsiniz. Hele çocukları öldürmek... Bakın dünya tarihinde çocukları öldürerek zafer kazanmış bir devlet, organizasyon, ordu yoktur. Ne kadar fazla çocuk öldürürseniz, o kadar büyük yenilirsiniz. İsrail, öldürdüğü çocuklar adedince büyük yenilecek." diye konuştu.

"İsrail çocuk öldürerek kendi sonunu hazırlıyor"

Kaç insan öldürdüğü bilinmeyen İsrail'in, çocuk öldürerek kendi sonunu hazırladığını ifade eden Karagöz, İsrail'in sadece bütün devletlerin, bütün ulusların, vicdan taşıyan bütün insanların nefretini kazandığını bildirdi.

Karagöz, ABD'nin önde gelen üniversitelerinden mezun olanların, mezuniyet konuşmasını "Özgür Filistin" diyerek bitirdiğini, Türkiye'de de kaliteli üniversitelerden mezun olan kaliteli öğrencilerin, mezuniyet konuşmalarında Filistin'e bir paragraf açtıklarını söyledi.

İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığının altını çizen Karagöz, "İsrail'i eleştirmemek suçtur. Niye suçtur? İnsan hakları ihlallerine, bebeklerin öldürülmesine göz yumuyorsundur." dedi.

Karagöz, konuşmasının sonunda, AA yayınlarından, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerin, iletişimcilerin, sağlık görevlilerinin ve mağdurların tanıklıklarına yer verilen "Tanık" kitabını tanıttı, "Sanık" kitabının hazırlık sürecinin de devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Filistin İçin Sessiz Kalma' ortak canlı yayını sürüyor - Son Dakika

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