Filistin, İngiltere'nin yerleşim ürünleri ithalat yasağını doğru yönde adım saydı - Son Dakika
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Filistin, İngiltere'nin yerleşim ürünleri ithalat yasağını doğru yönde adım saydı

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Filistin, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklama kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanlığı, bu adımın uluslararası hukukla uyumlu olduğunu belirterek, diğer ülkelere de benzer somut tedbirler alma çağrısında bulundu.

Filistin, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklama kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan ve resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı açıklamada, İngiltere'nin kararının "İsrail'in sömürgeci yerleşim sistemine ve Filistin halkına yönelik ihlallerine karşı önemli bir adım" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesiyle kurulan yerleşimlerin yasa dışılığını yeniden teyit eden tutumundan duyulan memnuniyet ifade edilerek, Filistin topraklarının gasbedilmesi faaliyetlerinden ve Filistinlilere yönelik şiddetten sorumlu kişilerin hesap vermesi için somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Yerleşim ürünlerinin ithalatının yasaklanmasının ve İngiliz hükümetinin açıkladığı diğer önlemlerin "doğru yönde atılmış bir adım" olduğu belirtilen açıklamada, bu adımların uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu adımların "Filistin topraklarının gasbedilmesinin genişlemesini durdurmak, gaspçı İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini sona erdirmek, failleri hesap vermeye zorlamak ve bu suçlardan sorumlu kişilere yaptırım uygulamak" için ek ve bağlayıcı uluslararası tedbirlerle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğu ve coğrafi olarak bütünlüğe sahip, yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması imkanının korunması gerektiği yönündeki açıklamasını da memnuniyetle karşıladı.

Açıklamada, "Filistin topraklarının gasbedilmesi faaliyetlerinin durdurulması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesinin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için temel şart olduğu" belirtildi.

Avrupa ülkeleri ve tüm dost ülkelere İngiltere'nin tutumunu örnek alma ve yerleşimler ile bunların ürünleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri durdurmaya yönelik benzer somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanlığı, söz konusu ülkelerden Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışanlara yaptırım uygulamalarını ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi için Filistin devletinin 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bağımsızlığının hayata geçirilmesi yönünde adım atmalarını istedi.

Açıklamada, Filistin halkının haklarını korumak, uluslararası meşruiyet kararlarını ve uluslararası hukuku uygulamak, işgal ve yerleşim faaliyetlerini sona erdirmek ve egemen, bağımsız Filistin devletini hayata geçirmek için İngiltere ve dünyanın diğer ülkeleriyle çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İngiltere'nin kararının "sömürgeci yerleşim sistemine yönelik İngiliz tutumunun uygulanmasında önemli bir dönüşüm" olduğu ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarının pratikte uygulanması anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistin'in İngiliz yönetiminin bu adımı atması ve yerleşim faaliyetleri ile işgale karşı daha açık ve kararlı bir tutum benimsemesini sağlaması yönündeki "cesaretini" takdir ettiği??????? vurgulandı.

Uluslararası alanda bu yöndeki eğilimin güçlenmesinin, siyasi kınamalardan işgal ve ihlallerine karşı somut ve hukuki adımlar atılmasına geçilmesi gerektiğine yönelik artan kanaati yansıttığı kaydedildi.

Tüm ülkelere İngiltere'nin adımını temel alarak sömürgeci yerleşim sistemine karşı açık ve somut adımlar atma çağrısı yapılan bakanlığın açıklamasında yerleşim ürünlerinin ithalatının ve pazarlanmasının yasaklanması??????? ile bunlarla bağlantılı ticari, yatırım ve hizmet faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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