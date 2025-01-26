Filistin İnisiyatifi\'nden Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

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Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, akşam namazı sonrası Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

Gruptakiler, "Nehirden denize Özgür Filistin", "Hamas'a selam direnişe devam", "Her yer Gazze her yer direniş", "Katil İsrail Filistin'den defol", " İstanbul'dan Gazze'ye zafere bin selam", "Sahtekar Avrupa demokrasi palavra" sloganları atarak, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Filistin İnisiyatifi Başkanı Ümit Sönmez, 2,5 milyon insanın 471 gün sonra özgürce nefes aldığını söyledi.

Gazzelilerin zafer mutluluğunu binlerce kilometreden hissettiklerini ifade eden Sönmez, tüm süreç boyunca vicdan sahibi dünya halkları gibi kendilerinin de sokaklara çıkarak, soykırıma karşı direnen Filistin halkı için dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Filistin'in yeniden ayağa kalkması için yardımlarımızı sürdüreceğiz"

Sönmez, Filistinlilerin pes etmeden, direnerek vatanlarına tıpkı babalarının, dedelerinin yaptığı gibi bir kez daha sahip çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Peki bundan sonra ne olacak? Ateşkes oldu diye yaşanan soykırımı unutacak mıyız? Bu soykırımın sorumlularının yargılanması ve cezalandırılmasından vaz mı geçeceğiz? Ateşkesin olduğu gün dahil olmak üzere Batı Şeria'da şehit edilen 18 canımızı yok mu sayacağız? Gazze alt yapı ve üst yapı olarak neredeyse tamamen yok edilmişken, ateşkes oldu tamam artık diyerek oradaki kardeşlerimize yardım etmekten, elimizi uzatmaktan vaz mı geçeceğiz? Boykottan vazgeçip adeta haram gibi kaçtığımız markalara geri mi döneceğiz? Ülkemiz ile birlikte terör devletinin vatandaşı iken, savaş için Gazze'ye gidip katliamlara ortak olup, ateşkes olunca buraya geri dönen katillerin aramıza karışmasına göz mü yumacağız? Neredeyse kapımıza kadar dayanmış Siyonist emellerin nihai hedeflerini bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Asla, asla, asla bunların hiç birini yapmayacağız. Bizler, tarihin insanlık ve vicdan tarafında yer almayı kendine görev bilen insanlar olarak, bu soruların hiç birisinde üzerimize düşen sorumluluklardan kaçmadan mücadeleye devam edeceğiz."

Soykırımın unutulmaması ve sorumluların cezalandırılması için çalışmaya ve boykot uygulamasına devam edeceklerini vurgulayan Sönmez, ellerindeki tüm imkanlarla da Filistin'in yeniden ayağa kalkması için yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından duan eden gruptakiler, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri yere sererek şükür namazı kıldı.