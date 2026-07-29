Filistin: İsrail el koyduğu 6 milyar dolar vergi fonunu sıfırlayıp ödememeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin: İsrail el koyduğu 6 milyar dolar vergi fonunu sıfırlayıp ödememeyi planlıyor

Filistin: İsrail el koyduğu 6 milyar dolar vergi fonunu sıfırlayıp ödememeyi planlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, İsrail'in Filistin'e ait el koyduğu yaklaşık 6 milyar dolarlık vergi gelirini ödememek için bu fonu sıfırlamayı planladığını söyledi.

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, İsrail'in Filistin'e ait el koyduğu yaklaşık 6 milyar dolarlık vergi gelirini ödememek için bu fonu sıfırlamayı planladığını söyledi.

Selame, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'le mali ve ekonomik anlamda yolun sonuna geldik. İsrail'in bizimle bankacılık ilişkilerini kesmesi, son kırmızı çizginin de aşılması anlamına gelir." dedi.

İsrail'in halihazırda Filistin'e ait yaklaşık 6 milyar dolarlık vergi gelirine el koyduğunu belirten Selame, bu fonları sıfırlayıp ödememeyi planladığını belirtti.

Selame, İsrail'in vergi fonlarını alıkoyması nedeniyle Filistin hükümetinin karşı karşıya bulunduğu mali krizin 15 aydır devam ettiğine dikkati çekti.

Maliye Bakanı, hükümet ve halk olarak karşı karşıya kalınan tüm krizlerin, Filistin varlığını ortadan kaldırmayı ve Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Selame, hükümetin aylık mali ihtiyacının 1,5 milyar şekel olduğunu ancak harcamalarının 850 milyon şekeli geçmediğini aktardı.

İsrail'de yaklaşan seçimler nedeniyle yaşanılan krizlerin gelecek dönemde daha da ağırlaşmasını beklediğini kaydeden Selame, Filistin hükümetine yeterli mali desteğin sağlanmamasından uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Yakıt krizi

Selame, Filistin hükümetinin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlardan biri olduğunu belirttiği akaryakıt krizine dair de konuştu.

Filistin Maliye Bakanı, sorunun yalnızca yakıtın teminiyle sınırlı olmadığını aynı zamanda şekel cinsinden nakit akışı ile akaryakıt istasyonlarının paralarını bankalara yatırmasına getirilen kısıtlama sorunlarının da olduğunu ifade etti.

Hükümetin acil durumlarda kullanılması için akaryakıt rezervi oluşturmaya çalıştığını kaydeden Selame, ancak bunun iki hafta ile sınırlı olduğunu, temel çözümün tedarik miktarının artırılması olduğunu kaydetti.

Selame, akaryakıt tedarikinin İsrail'in güvenlik prosedürlerine tabi olduğuna dikkati çekti.

Elektronik ödeme yöntemi

Bankalarda nakit birikmesi krizine dair ise Selame, şekel cinsinden nakit fazlası sorununun çözümünün "şekele bağımlılığın kademeli olarak azaltılması ve elektronik ödeme yöntemlerinin yaygınlaştırılması"ndan geçtiğini belirtti.

Elektronik ödemeye geçişi "bir milli güvenlik meselesi ve hayati bir zorunluluk" şeklinde nitelendiren Selame, doların dolaşımdaki para arzının yüzde 33'ünü, şekelin ise yüzde 55'ini oluşturduğunu vurguladı.

Vergi fonları nedir?

Filistin ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü uyarınca İsrail, Filistin topraklarına giren ürünlerin gümrük vergilerini Filistin yönetimi adına topluyor ve aylık olarak Filistin Maliye Bakanlığına devrediyor.

Söz konusu kaynak, Filistin'in toplam kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturuyor.

Bu nedenle fonlarda kesintiye gidilmesi ya da tamamen alıkonulması, Filistin hükümetinin memur maaşlarını ödeme, kamu hizmetlerini sürdürme, özel sektöre ve bankalara yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini doğrudan olumsuz etkiliyor.

İsrail, 2019 yılından bu yana Filistin yönetiminin esir ve şehit ailelerine maaş bağlamasını gerekçe göstererek bu fonlardan kesinti yapıyordu.

Ancak İsrail, kesinti ve alıkoyma politikasının kapsamını genişleterek Filistin yönetimini derin bir mali krize sürükledi ve memur maaşlarının tamamının ödenememesine yol açtı.

Kaynak: AA

Filistin, Politika, Ekonomi, Maliye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin: İsrail el koyduğu 6 milyar dolar vergi fonunu sıfırlayıp ödememeyi planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 20:02:51. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin: İsrail el koyduğu 6 milyar dolar vergi fonunu sıfırlayıp ödememeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.