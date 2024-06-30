Filistin, İsrail'in saldırılarını ve yerleşim genişletme planını Arap Birliği'ne taşıyor

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Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını tartışmak üzere Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Ramallah yönetiminin Arap Birliği'ne bu hafta olağanüstü toplanması talebinde bulunduğunu belirtti.

Akluk, toplantıda "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden soykırım suçları ile Batı Şeria'da işgalin yayılmasıyla mücadele" meselelerini ele almak istediklerini ifade etti.

Filistinli temsilci, olağanüstü toplantı çağrısının, Filistin devletinin bağımsızlığına ilişkin sahada atılan somut adımları engellemek ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarını işgale dahil etmek amacıyla Tel Aviv hükümetinin yakın zamanda onayladığı bir dizi kararın yanı sıra Filistin hükümeti adına toplanan vergi fonlarına yönelik "korsanlık" faaliyetlerinin ardından geldiğine dikkati çekti.

İsrail'de kabine, "kaçak yerleşimlerin" yasallaştırılmasını onaylamıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi 28 Haziran'da, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 877 Filistinli öldü, 86 bin 969 kişi yaralandı.