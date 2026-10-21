Filistin Karate Federasyonu Gazze'de 1000 yeni karate sporcusu yetiştirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3. yılını dolduran soykırımı nedeniyle spor tesisleri büyük ölçüde zarar görürken, 1000 Filistinli genç ve çocuk yıkıntıların arasında karate eğitimiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze şehrinin batısında yıkılan Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nin önünde toplanan Filistinli gençler, enkazların ve çadırların arasında karate gösterisi sergiledi.

Filistin Karate Federasyonu, "Yıkıntıların Arasından 1000 Yeni Hayal" adlı etkinlikle, geçen yıl yapılan ateşkesin ardından başlatılan girişimle yetişen karatecileri tanıttı.

Filistinli kız ve erkeklerden oluşan karateciler, görme engelli sporcu Mumin el-Bitar'ın sunduğu etkinlikte hünerlerini sergileme imkanı buldu.

Filistinli çocuklar psikolojik baskıyı karateyle aşmaya çalışıyor

Karateci çocuklardan Filistinli Rama es-Suveyr, AA muhabirine, karatenin kendisi için İsrail'in saldırıları sırasında yaşadığı yalnızlığı ve psikolojik baskıları aşma imkanı sağladığını ifade etti.

Suveyr, karate eğitimine başlamadan önce savaşın kendisini yalnızlığa, depresyona sürüklediğini ve insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını dile getirdi.

Bombardıman, işgal, yerinden edilme ve yakınlarını kaybetme gibi zorluklar yaşadıklarını anlatan Suveyr, antrenörleri Hasan er-Rai'nin kendilerini bir araya getirerek bir aile gibi olmalarını sağladığını söyledi.

Suveyr, saldırılara, sürgünlere ve yakın çevrelerinden insanları kaybetmelerine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Karate sayesinde çok şey öğrendiğini aktaran Suveyr, antrenmanların kendisine kardeşler edinme, sakin kalma ve bombardıman sırasında kendisini kontrol etme konusunda yardımcı olduğunu anlattı.

"Yıkıntıların arasından 1000 yeni hayal doğdu"

Filistin Karate Federasyonu Başkan Yardımcısı ve antrenör Hasan er-Rai, Gazze'de İsrail saldırılarının yoğunlaştığı dönemin ardından 1000 yeni karate sporcusunun yetiştirildiğini belirterek, sporcuların yerinden edilme kampları, yıkılan okullar ve spor kulüpleri arasında antrenman yaptığını söyledi.

Çalışmalar sırasında antrenman yapacak alan ve çadır bulmakta, yıkılan kulüpleri onarmakta ve yerinden edilenlerin kaldığı kamplarda faaliyet yürütmekte zorluk yaşadıklarını belirten er-Rai, tüm bu zorlukları yeni sporcular ve yeni hayaller için fırsata dönüştürdüklerini ifade etti.

Rai, Filistinli çocukların yıkıntıların arasından çıkarak spor ve yaratıcılık alanlarında yer alması gerektiğine dikkati çekti.

Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından sporcuların desteklenmesi ve federasyona yardımcı olunması çağrısında bulunan Rai, çocukların "ölüm morglarında ve toplu mezarlarda değil, spor alanlarında" yerinin olduğunu söyledi.

"Çocuklarım disiplin ve güzel ahlakı öğrendi"

Sporcu velisi Muhammed Hamade ise karate sayesinde çocuklarının disiplin, güzel ahlak ve sosyal iletişim konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Gazze'de sporun sürdürülebilirliği için ciddi zorluklar bulunduğunu ifade eden Hamade, çocukların yeteneklerini geliştirmeleri ve sportif hedeflerine ulaşmaları için destek verilmesi çağrısında bulundu.