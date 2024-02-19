Filistin Kızılayı: Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir yardım tırı giriş yapmadı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir yardım tırı giriş yapmadı

Filistin Kızılayı: Bugün Refah Sınır Kapısı\'ndan hiçbir yardım tırı giriş yapmadı

Filistin Kızılayı, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye hiçbir yardım tırının girmediğini açıkladı. İsraillilerin gösterileri nedeniyle geçtiğimiz günlerde de yardım tırlarının girişi engellenmişti. İsrail'deki aşırı sağcı gruplar, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını protesto ediyor.

19.02.2024 22:11  Güncelleme: 22:28
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Filistin Kızılayı, bugün, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye hiçbir yardım tırının girmediğini açıkladı.

Refah Sınır Kapısından yardım girişlerinde bugün de sorun yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bugün Refah'tan hiçbir tırın giriş yapmadığı, Kerm Ebu Salim'den ise 9 tırın girdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından dün yapılan açıklamada, İsraillilerin, Mısır ile İsrail arasındaki Nitzana Sınır Kapısında (El-Uca) düzenlediği ve yardım tırlarının denetlenmesini engelleyen gösterileri nedeniyle Refah'tan hiçbir tırın giriş yapmadığı, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan ise 123 tırın girdiği aktarılmıştı.

Filistin Kızılayı şubat başında yaptığı açıklamada, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından günlük ortalama 95 tırın geçiş yaptığını dile getirmişti.

İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

İsrail'deki aşırı sağcı siyasilerin tabanını oluşturan gruplar, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli "Kanal 12" televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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