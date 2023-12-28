Filistin Kızılayı, Han Yunus\'ta yerinden edilenler için çadır kent kuruyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde yerinden edilenler için çadır kent kuruyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının desteğiyle Han Yunus'ta yerinden edilenler için ilk çadır kentin inşasına başlandığı ifade edildi.

Çadır kentin başlangıçta 300 çadırdan oluşacağı ve buralarda Kızılaya bağlı sağlık, ilk yardım ve yardım ekiplerinin ailelerinin kalacağı daha sonra Gazze'nin güneyindeki yüzlerde yerinden edilmiş ailenin barınması için çadır sayısının 1000'e yükseltileceği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, ekiplerin çadır kurulum işlemlerine ilişkin fotoğraf da paylaştı.