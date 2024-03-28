Filistin Kızılayı, İsrail'in alıkoyduğu çalışanlarını serbest bıraktı

Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm için birlikte çalışalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için herkesi birlikte çalışmaya çağırdı. Özhaseki, şehirlerin bakım ve ihtimam istediğini vurgulayarak, şehirlerin geleceğinin yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, çarpık kentleşme ve deprem riskine dikkat çeken Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine değindi ve herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.