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Filistin Kızılayı: İsrail'in bombaladığı bölgelere ulaşamıyoruz - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: İsrail'in bombaladığı bölgelere ulaşamıyoruz

Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdulcelil Hancel, İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını söyledi. Hancel ayrıca, İsrail ordusunun saldırılarıyla 310 sağlık çalışanının öldüğünü ve 99 sağlık çalışanının alıkonulduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı: İsrail\'in bombaladığı bölgelere ulaşamıyoruz
25.12.2023 - 16:45,
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Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdulcelil Hancel, İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak tehlikeli koşullar nedeniyle ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Hancel, Filistin'in Sesi Radyosu'na İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Hancel, başta Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgeleri olmak üzere günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak Filistin Kızılay ekiplerinin, İsrail'in obüs ve hava saldırılarını sürdürdüğü için saha koşullarının tehlikeli olması nedeniyle bu kişilere ulaşamadığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarıyla 310 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktaran Hancel, 99 sağlık çalışanının İsrail güçlerince alıkonulduğunu, bunlardan 8'inin Cibaliya'daki ambulans merkezinden olduğunu ve 5 gündür kendilerinden haber alınamadığını ifade etti.

Hancel, Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Müdürü'nün de 35 gün önce İsrail ordusunca alıkonulduğunu ve şu ana kadar hakkında herhangi bir bilgi elde edemediklerini bildirdi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü, İsrail ordusunun, 102 ambulansı hedef aldığını ve 59 araca da zarar verdiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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