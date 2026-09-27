Filistin Kızılayı, İsraillilerin Tulkerim'de 2 Filistinliyi yaraladığını bildirdi - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, İsraillilerin Tulkerim'de 2 Filistinliyi yaraladığını bildirdi

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Filistin Kızılayı, İsraillilerin Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Anabta beldesinde 2 Filistinliye saldırıp yaraladığını bildirdi. Şiddetli darp sonucu yaralanan 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılardan birinin yaşlı olduğu aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinli 2 vatandaşa saldırarak yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yapılan yazılı açıklamada, fanatik İsraillilerin Tulkerim kentine bağlı Anabta beldesinde 2 Filistinliye saldırdığı belirtildi.

Şiddetli darp sonucu yaralanan 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldıkları aktarılan açıklamada, yaralılardan birinin yaşlı olduğu ifade edildi.

Öte yandan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, İsraillilerin, Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine saldırdığı bilgisi paylaşıldı.

Fanatik İsraillilerin, Nablus'ta Filistinlilerin arazilerini gasp etmek için çitlerle çevirdiklerine işaret edilen açıklamada, İsraillilerin bölgede gasp etmeyi hedefledikleri arazilerin bin dönümü aştığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise İsrailli grupların, Selfit kentine bağlı Kefl Haris beldesine, İsrail ordusunun düzenlediği baskınla eş zamanlı saldırdıklarını aktardı.

Haberde, İsrailli grupların beldedeki İslami makamları hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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