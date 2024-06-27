Filistin Kızılayı, yakıt eksikliği nedeniyle ambulansların kullanılamadığını belirtti

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Filistin Kızılayı, yaklaşık 8 gündür Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yakıt alamadıklarını ve bu nedenle Gazze Şeridi'ndeki ambulanslarından 18'inin şu an kullanılamadığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 52 gündür Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tuttuğu, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yakıtın ise Gazze Şeridi'nin yardım ve tıbbi amaçlı ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edildi.

UNRWA'nın, günlük olarak Kızılayın ambulans filosu için yüzde 6'lık bir yakıt sevkiyatında bulunduğu ancak yaklaşık 8 gündür bu miktarın da teslim alınamadığı kaydedildi.

Bu nedenle Kızılayın, Gazze'deki ambulans filosunun yüzde 36'sına tekabül eden 18 aracın çalışmadığı vurgulandı.

İlerleyen günlerde, ambulans hizmetlerinde sıkıntı yaşanacağına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma, sağlık sisteminin çökmesinin ve daha fazla ambulansın hizmet dışı kalmasının önüne geçilmesi adına Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve başta yakıt olmak üzere insani yardımların girişine izin verilmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.