Filistin kökenli İngiliz cerrah Avrupa ülkelerinin soykırım tanıklarını susturmaya çalıştığını belirtti

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Almanya ve Fransa'nın ardından Hollanda makamlarının da ülkeye girişine izin vermediği Filistin kökenli İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, Avrupa ülkelerinin soykırım tanıklarını susturmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte, hakkında verilen Avrupa ülkelerine giriş yasağı ve Gazze'deki mevcut insani krize ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senato'da düzenlenen etkinliğe katılmak üzere davet aldığını anlatan Ebu Sitte, Paris'teki Charlotte de Gaulle Havaalanı'na vardığında pasaport görevlilerinin kendisine "tüm Schengen ülkelerine girişinin yasak olduğunu ve bu yasağın Alman makamları tarafından konulduğunu" söylediğini aktardı.

Daha sonra havaalanındaki polis karakoluna götürüldüğünü ve gün sonuna kadar burada bekletildiğini ifade eden Ebu Sitte, "Şimdi tüm Avrupa kıtası için geçerli olan bir yasakla mücadele etmeye çalışıyorum." dedi.

Ebu Sitte, yaklaşık 2 hafta önce Berlin'e girişi engellendiğinde Alman yetkililerin kendisini bu konuda bilgilendirmediğini vurgulayarak, sadece bir ay boyunca Almanya'ya giriş yasağı olduğunun söylendiğini belirtti. Filistin kökenli İngiliz cerrah, kendisine ve avukatına verilen belgelerin de bu yönde olduğunu kaydetti.

Ebu Sitte, Avrupa ülkelerine girişinin engellenmesinin nedenini ise şu şekilde açıkladı:

"Bunu yapıyorlar çünkü bu, suça ortak olan suçluların işidir. Bir suça ortak olduğunuzda tanıkları susturmaya ve kanıtları gömmeye çalışırsınız. Yapmaya çalıştıkları şey de bu. Almanya başta olmak üzere, bu suçların birçoğunu gören tanıkları susturmaya çalışıyorlar. Bu yüzden beni Almanya'da istemiyorlar. Hiçbir Avrupa ülkesinde konuşmadığımdan da emin olmak istiyorlar."

Almanya ve Fransa'nın ardından başka bir Avrupa ülkesine gitme planı olup olmadığı sorusuna Ebu Sitte, "Şu anda Alman mahkemelerinde karara itiraz etmekten başka bir şey yapamam ki halihazırda bunu yapma sürecindeyiz." yanıtını verdi.

"Gidilebilecek hiçbir yer yok"

Doktor Ebu Sitte, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgede çok az sayıdaki hastaneden biri olan Ebu Yusuf al-Najjar Hastanesi artık terk edilmek zorunda kaldı. Bu da tüm Gazze'nin artık tek bir hastaneye, Avrupa Hastanesine sahip olduğu ve insanların tekrar göç etmek zorunda kaldığı anlamına geliyor. Ancak gidilebilecek hiçbir yer yok. İsraillilerin güvenli olduğunu söylediği bölgeler bile bugün bombalanıyor. İnsani yardım kuruluşları, ekiplerini dışarı çıkarmaya çalışıyor. Artık (Gazze'ye) yardım girişi yok çünkü İsrail tankları Refah Sınır Kapısı'nın içinde. İsrail, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve tüm bu ülkelerin suç ortaklığıyla soykırımlarına devam ediyor. Eğer isterlerse bu savaşı ve soykırımı durdurabilirler ama bunu istemiyorlar."

Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda'ya girişi de yasaklandı

Geçen ay konferansa katılmak için gittiği Almanya'ya girişi engellenen ve sınır dışı edilen Ebu Sitte'nin, Almanya'nın koyduğu Schengen bölgesine giriş yasağı nedeniyle 4 Mayıs'ta Fransa'ya girişine de izin verilmemişti.

Havalimanında tutulan Ebu Sitte, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da düzenlenen etkinliğe görüntülü katılmıştı. Ebu Sitte, kendi imkanlarıyla aldığı biletle yerel saatle 18.10'da Fransa'dan ayrılmıştı.

Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda makamları da dün yaptıkları açıklamada, cerrah Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirmişti.

Cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla hafızalara kazınmıştı

İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile Mısır üzerinden Gazze'ye giden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Ebu Sitte, 18 Kasım'a kadar El Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerindeki tıbbi imkansızlıklara rağmen Gazze halkına hizmet vermek için büyük çaba sarf etmişti.

Batı medyasının yayınlarına da katılarak Gazze'deki durumu dünyaya duyurmaya çalışan İngiliz cerrah, İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla da hafızalara kazınmıştı.

Hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle 40 gün sonra Gazze'den ayrılmak zorunda kalan Ebu Sitte, yaşadığı ülke İngiltere'ye dönmüştü.