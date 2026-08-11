Filistin Konvoyu Habur\'a Ulaştı

MARDİN/ Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

Mardin'e önceki gün ulaşan konvoy, bugün merkez Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Caddesi'nden dualar ve tekbirler eşliğinde Habur Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Konvoyu desteklemek için yol güzergahında toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.

Konvoy, güzergahındaki Midyat ilçesinin Acırlı Mahallesi'nde de vatandaşlar tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.

Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları attı.

Konvoy, daha sonra Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

Buradaki TIR parkında bir süre konaklayan aktivistlerden İsmail Tiryaki, basın mensuplarına, Gazze'de katliamın devam ettiğini söyledi.

Tiryaki, "Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor. Gazze'de katliam devam ediyor. Bu misyonun tek hedefi var, Gazze'deki katliamı bitirmek. Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Millet olarak bunu başaracağız." dedi.

Mehmet Demir de konvoyun Bosna Hersek'ten yola çıktığını belirterek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi durakların ardından Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Türkiye'de birçok ilden geçiş yaptıktan sonra Habur Sınır Kapısı'na geldiklerini dile getiren Demir, "Bütün güzergahlarda halkımızın teveccühüyle aldığımız duaları, Filistinli çocukların duasıyla buluşturup onlarla kucaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Filistin Konvoyu Habur Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Irak'a geçiş yapacak.

Konvoy, Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedefliyor.