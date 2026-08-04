Filistin Konvoyu Niğde'de Karşılanacak
Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, yarın Niğde'de 500 aktivistle karşılanacak.
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" yarın Niğde'de karşılanacak.
Niğde Sivil Toplum Platformunca organize edilen program kapsamında, otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy için karşılama etkinliği düzenlenecek.
Program kapsamında saat 11.45'te Niğde Kent Ormanı önünde karşılanacak konvoy, buradan kent merkezinde bulunan Muradiye Camisi'ne hareket edecek.
Öğle namazının kılınmasının ardından cami önünde dua programı gerçekleştirilecek.
Programın ardından konvoy, Adana'ya uğurlanarak yolculuğunu sürdürecek.
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