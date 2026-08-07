Filistin Konvoyu Şanlıurfa'ya Ulaştı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Şanlıurfa'ya Ulaştı

Filistin Konvoyu Şanlıurfa\'ya Ulaştı
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Şanlıurfa'da karşılandı ve mitinge geçiş yaptı.

(AA) - Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Şanlıurfa'ya geldi.

Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy, dün Gaziantep'te gerçekleştirdiği programın ardından Şanlıurfa'ya ulaştı.

Konvoy, Şanlıurfa sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonunda vatandaşlar ve STK üyelerince 11 Nisan Fuar Merkezinde Türk ve Filistin bayrakları ve sloganlarla karşılandı.

Burada açıklamada bulunan Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, bugün yolculuklarının 15. durağı olan Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı hatırlayarak 16 gün önce yola çıktıklarını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Bu çağda Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı durdurmak için tüm vicdan sahibi insanlarla birlikte harekete geçiyoruz. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Bugün burada bizim yanımızda olduğunuz gibi yolculuğumuz boyunca yanımızda olmanızı, zor alanlara girdiğimizde destek olmanızı, meydanlardan, sosyal medyadan bizleri destekleyerek hep beraber Filistin'e ulaşmayı başarmayı diliyoruz. Orada yaşananlar, hiç birimizin, hiçbir vicdan sahibinin kabul edemeyeceği şeyler. Bizler elimizden bir şey gelmiyor duygusunu yırtıp atıyoruz. Birlikte olursak, vicdan sahipleri bir araya gelirse her türlü zulmü durdurabilir. Burada da bu inancı ve iradeyi gösteriyoruz."

Daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesine kadar giden konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Eyyübiye ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Sivil Toplum, Srebrenitsa, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Şanlıurfa'ya Ulaştı - Son Dakika

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