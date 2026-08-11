Filistin Konvoyu Şırnak'a Ulaştı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Şırnak'a Ulaştı

Filistin Konvoyu Şırnak\'a Ulaştı
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Türkiye'de Şırnak'a ulaştı ve Irak'a geçmek için hareket etti.

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen 'Filistin Konvoyu', Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı. Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeki TIR parkında konaklayan aktivistler, dinlenmelerinin ardından Irak'a geçmek üzere sınır kapısına hareket etti.

Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcisini bir araya getiren 'Filistin Konboyu' konvoy, Batı Şeria'ya ulaşmak üzere 24 Temmuz'da Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan konvoy; İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'in ardından Şırnak'a geldi. Midyat, İdil, Cizre ve Silopi güzergahını takip eden konvoy, Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

Silopi'de Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait TIR parkında konaklayan aktivistler, burada namaz kılıp yemek yedi ve bir süre dinlendi. Aktivistler, daha sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçmek üzere sınır bölgesine hareket etti. Konvoyun Irak üzerinden Ürdün'e, buradan da Batı Şeria'ya ulaşmasının planlandığı belirtildi.

'TEK AMACIMIZ BU ZULMÜ BİTİRMEK'

Konvoy aktivistlerinden İsmail Tiryaki, 18 gündür yolda olduklarını belirterek, "Buradaki tek amacımız Gazze'de yaşanan soykırıma dur demek, insanlığı ayağa kaldırıp bu zulmü bitirmek" dedi.

Aktivist Mehmet Demir de 24 Temmuz'da Bosna Hersek'ten yola çıktıklarını ve birçok durağın ardından Habur Sınır Kapısı'na ulaştıklarını belirtti.

Sumud Filosu aktivistlerinden Ferhat Çalışye ise yol boyunca vatandaşların kendilerine yoğun ilgi ve destek gösterdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Şırnak, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Şırnak'a Ulaştı - Son Dakika

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